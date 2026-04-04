Villarreal CF | Los ocho internacionales están de vuelta y Marcelino prepara con todos (menos los lesionados) el duelo ante el Girona
El técnico asturiano tiene a todos los jugadores disponibles que podrán estar el lunes en Montilivi
El Villarreal regresó a los entrenamientos ayer tras haber descansado y no haber realizado la sesión de jueves, con la idea de poder contar ya con todos los internacionales en la sesión de trabajo y preparar el encuentro ante el Girona del próximo lunes.
Tras una primera parte de la semana donde el equipo trabajó sin los internacionales, Marcelino decidióesperar a incorporar a todos sus efectivos en la próxima sesión, aprovechando que el partido se jugará el próximo lunes, lo que le permite contar con tres días de trabajo a partir de este viernes.
El regreso al trabajo en la primera parte de la semana ha contado con la presencia de Ayoze Pérez, que ya venía entrenando y que se espera pueda entrar en la convocatoria de Girona tras superar sus problemas físicos.
Los ocho internacionales, listos
Mientras que este viernes, el técnico recuperará a los internacionales, Nicolás Pepe, Pape Gueye, Alex Freeman, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Renato Veiga, Thomas Partey y George Mikautadze. El georgiano llegó hace varios días y está en plena dinámica con el resto de sus compañeros. El equipo se ha ejercitado este sábado a las 11.30 y el último entrenamiento tendrá lugar el domingo, a las 11.30, tras la rueda de prensa previa de Marcelino García Toral.
Foyth y Cabanes, lesionados... ¿cuándo volverá Logan Costa?
Por su parte, Juan Foyth y Pau Cabanes continúan lesionados (ambos de gravedad) y no estarán en lo que resta de curso. Con el alta médica, Kambwala espera debutar después de este parón ya que ha entrado en varias convocatorias pero sin jugar. Por otro lado, Logan Costa está cada vez más cerca tras su grave lesión de rodilla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven se precipita desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año
- Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
- Fallece un capitán de barco en Castellón tras un rescate de urgencia en alta mar
- Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: "Te voy a matar y luego te meteré en un agujero"
- Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló
- Lluvia de dinero en Castellón con La Primitiva y la Lotería Nacional