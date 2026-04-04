Villarreal CF | Los ocho internacionales están de vuelta y Marcelino prepara con todos (menos los lesionados) el duelo ante el Girona

El Villarreal regresó a los entrenamientos ayer tras haber descansado y no haber realizado la sesión de jueves, con la idea de poder contar ya con todos los internacionales en la sesión de trabajo y preparar el encuentro ante el Girona del próximo lunes.

Tras una primera parte de la semana donde el equipo trabajó sin los internacionales, Marcelino decidióesperar a incorporar a todos sus efectivos en la próxima sesión, aprovechando que el partido se jugará el próximo lunes, lo que le permite contar con tres días de trabajo a partir de este viernes.

El regreso al trabajo en la primera parte de la semana ha contado con la presencia de Ayoze Pérez, que ya venía entrenando y que se espera pueda entrar en la convocatoria de Girona tras superar sus problemas físicos.

Ayoze Pérez presionando a Jon Pacheco / Manolo Nebot

Los ocho internacionales, listos

Mientras que este viernes, el técnico recuperará a los internacionales, Nicolás Pepe, Pape Gueye, Alex Freeman, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Renato Veiga, Thomas Partey y George Mikautadze. El georgiano llegó hace varios días y está en plena dinámica con el resto de sus compañeros. El equipo se ha ejercitado este sábado a las 11.30 y el último entrenamiento tendrá lugar el domingo, a las 11.30, tras la rueda de prensa previa de Marcelino García Toral.

Nicolas Pepe marca el gol a Escocia. / AGENCIAS

Foyth y Cabanes, lesionados... ¿cuándo volverá Logan Costa?

Por su parte, Juan Foyth y Pau Cabanes continúan lesionados (ambos de gravedad) y no estarán en lo que resta de curso. Con el alta médica, Kambwala espera debutar después de este parón ya que ha entrado en varias convocatorias pero sin jugar. Por otro lado, Logan Costa está cada vez más cerca tras su grave lesión de rodilla.