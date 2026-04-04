Villarreal CF | La Yellow Cup Easter llega al momento de la verdad: Este domingo, semifinales y finales
Grandísimo ambiente en un sábado perfecto para jugar al fútbol, con muchísima gente en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza
La Yellow Easter Cup 2026 afronta este domingo su jornada decisiva con las semifinales y finales tras dos días de competición. Este sábado, en una jornada soleada volvió a respirarse un gran ambiente en todas las sedes.
Así están las diferentes categorías
En prebenjamín oro, el 380 Academy y el Sporting Xirivella pelearán por el título, mientras que en plata la final enfrentará al Vila d’Onda y al TECFUT. En benjamín de primer año oro, la mañana arrancará con las semifinales entre Manresa y Real Madrid y Sporting Xirivella y Gavà. En plata, se medirán Jesuitas Valencia y Tonin.
En benjamín de segundo año, el campeón saldrá entre Alboraya, Gavà, Badalona e Inter San José, mientras que en plata siguen en liza Football Training, 380 Academy, Masamagrell y AD Naranja.
En alevín de primero, continúan vivos Gavà, Linaje Real, Racing Club Zaragoza y Manresa. En alevín de segundo año, el Villarreal se enfrentará al Beniferri en semifinales. En femenino sub-13, las finales serán 380 Academy-Segorbe y San Lorenzo-Benicasim.
En categoría infantil, el Villarreal buscará el título con sus dos equipos. En cadete, el único representante provincial en semifinales es el Roda. En juvenil, el Villarreal está presente en ambas categorías. Además, en femenino sub-16, Benicasim y el conjunto amarillo también pelearán por levantar el trofeo.
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