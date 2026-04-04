Villarreal CF | La Yellow Cup Easter llega al momento de la verdad: Este domingo, semifinales y finales

La Yellow Easter Cup 2026 afronta este domingo su jornada decisiva con las semifinales y finales tras dos días de competición. Este sábado, en una jornada soleada volvió a respirarse un gran ambiente en todas las sedes.

Galería | Búscate en la segunda jornada de la Yellow Cup Easter organizada por el Villarreal CF / KMY ROS

Así están las diferentes categorías

En prebenjamín oro, el 380 Academy y el Sporting Xirivella pelearán por el título, mientras que en plata la final enfrentará al Vila d’Onda y al TECFUT. En benjamín de primer año oro, la mañana arrancará con las semifinales entre Manresa y Real Madrid y Sporting Xirivella y Gavà. En plata, se medirán Jesuitas Valencia y Tonin.

En benjamín de segundo año, el campeón saldrá entre Alboraya, Gavà, Badalona e Inter San José, mientras que en plata siguen en liza Football Training, 380 Academy, Masamagrell y AD Naranja.

Vídeo | Los elogios de Toni Kroos al Villarreal en su visita a la Ciudad Deportiva para disputar la Yellow Cup Easter 2026 / VILLARREAL CF

En alevín de primero, continúan vivos Gavà, Linaje Real, Racing Club Zaragoza y Manresa. En alevín de segundo año, el Villarreal se enfrentará al Beniferri en semifinales. En femenino sub-13, las finales serán 380 Academy-Segorbe y San Lorenzo-Benicasim.

En categoría infantil, el Villarreal buscará el título con sus dos equipos. En cadete, el único representante provincial en semifinales es el Roda. En juvenil, el Villarreal está presente en ambas categorías. Además, en femenino sub-16, Benicasim y el conjunto amarillo también pelearán por levantar el trofeo.