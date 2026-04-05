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Directo Girona-Villarreal: el Submarino busca amarrar el tercer puesto

El conjunto 'groguet' quiere aprovechar la derrota del Atlético de Madrid para aumentar a cuatro puntos su distancia

Directo del Girona-Villarreal, en el Periódico Mediterráneo.

Directo del Girona-Villarreal, en el Periódico Mediterráneo. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF regresa a la competición liguera después del parón de selecciones para cerrar una jornada satisfactoria en cuanto a los resultados de sus rivales directos. El empate del Real Betis y la derrota del Atlético de Madrid podría provocar, en caso de victoria 'grogueta', que aumentara la distancia a 16 y cuatro puntos, respectivamente.

Después de no haber logrado vencer en la segunda vuelta como visitante, los de Marcelino tratarán de conseguirlo frente al Girona con la duda sobre el estado físico de Rafa Marín y la recuperación de Ayoze Pérez.

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