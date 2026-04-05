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Directo Girona-Villarreal: el Submarino busca amarrar el tercer puesto
El conjunto 'groguet' quiere aprovechar la derrota del Atlético de Madrid para aumentar a cuatro puntos su distancia
El Villarreal CF regresa a la competición liguera después del parón de selecciones para cerrar una jornada satisfactoria en cuanto a los resultados de sus rivales directos. El empate del Real Betis y la derrota del Atlético de Madrid podría provocar, en caso de victoria 'grogueta', que aumentara la distancia a 16 y cuatro puntos, respectivamente.
Después de no haber logrado vencer en la segunda vuelta como visitante, los de Marcelino tratarán de conseguirlo frente al Girona con la duda sobre el estado físico de Rafa Marín y la recuperación de Ayoze Pérez.
Puedes seguir las novedades del partido minuto a minuto en Mediterráneo.
Antes de todo, os dejamos las clasificación de Primera División con los resultados que se han producido en la presente jornada.
BUENAS. Bienvenidos al directo del Girona-Villarreal que se disputa este lunes a las 21:00 horas.
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