Directo Girona-Villarreal: el Submarino busca amarrar el tercer puesto

El Villarreal CF regresa a la competición liguera después del parón de selecciones para cerrar una jornada satisfactoria en cuanto a los resultados de sus rivales directos. El empate del Real Betis y la derrota del Atlético de Madrid podría provocar, en caso de victoria 'grogueta', que aumentara la distancia a 16 y cuatro puntos, respectivamente.

Después de no haber logrado vencer en la segunda vuelta como visitante, los de Marcelino tratarán de conseguirlo frente al Girona con la duda sobre el estado físico de Rafa Marín y la recuperación de Ayoze Pérez.

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Antes de todo, os dejamos las clasificación de Primera División con los resultados que se han producido en la presente jornada.