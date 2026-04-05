El modelo Villarreal presume de presente y de un futuro que ya empuja con fuerza

En verano de 2023 se fueron Nicolas Jackson, Samu Chukwueze y Pau Torres. En verano de 2024 salió Filip Jorgensen. El pasado 2025 salieron Álex Baena y Yeremy Pino. Todos ellos comparten un patrón, fueron formados en la cantera del Villarreal CF, crecieron hasta llegar al primer equipo, donde despuntaron y acabaron saliendo por grandes cantidades económicas.

Lejos de quedarse anclado en el pasado, el Villarreal sigue alimentando su rueda competitiva. El club vende, reinvierte y vuelve a generar talento con una facilidad admirable. Ahora, además de contar con jóvenes de gran valor en la élite, ve cómo la nueva camada apunta muchas maneras.

Tres ‘groguets’ en el ranking

El Observatorio de Fútbol CIES incluyó a tres futbolistas del Submarino en su último ranking de los 100 jugadores menores de 23 años, sin contrato con uno de los diez clubes más poderosos económicamente, con mayor valor de transferencia del mundo. Lo curioso es que ninguno de los tres formaba parte del primer equipo hace tan solo una temporada.

Por un lado, Moleiro fue la gran apuesta del club para relevar a Álex Baena. Pez grande se come al pequeño y el descenso de Las Palmas le abrió la puerta del Submarino. Por otro lado, el pase a Champions le dio la posibilidad al club de afrontar dos operacions de peso. Una fue la de Mikautadze y otra la de Renato Veiga. El ex del Chelsea también se cuela en esta lista. Y el último, como no podía ser de otra manera, formado en la Cantera Grogueta: Pau Navarro, en un ascenso meteórico al primer equipo.

Veiga con un aficionado del Submarino. / Foto Manolo Nebot Rochera

Renato Veiga , en el top 20

El caso más destacado es el de Renato Veiga, que lidera a los futbolistas de LaLiga presentes en el ranking con una valoración cercana a los 63 millones de euros. A sus 22 años, el central portugués se ha asentado como pieza clave, superando los 2.700 minutos esta temporada y demostrando jerarquía, aunque con margen de mejora.

Moleiro, revalorizado

No fue convocado por la selección española pero ha hecho méritos en LaLiga para tener la oportunidad. Alberto Moleiro ocupa el 30º lugar con 56,8 millones de euros y ha dado un grandísimo salto esta temporada. El inicio no fue sencillo pero con el paso de las semanas se fue adaptando al equipo y sus números son brutales, con nueve goles y cuatro asistencias en Liga.

El imparable ascenso de Pau

El tercer nombre es puro ADN de cantera: Pau Navarro. El de la Vilavella, aún sin cumplir los 21, ya compite sin complejos en la élite. Su polivalencia y madurez han disparado su valor hasta rozar los 48 millones, cuajando actuaciones de nivel ante estrellas como Vinícius y afiánzandose en este tramo del curso como un jugador importantísimo en la zaga. Inteligencia, anticipación, y una gran salida de balón que le está viniendo al Submarino de perlas tras la grave lesión de Juan Foyth.

La nueva camada

Y por detrás, la nueva generación de jugadores del Juvenil y del filial está pisando fuerte y varios jugadores ya han tocado la puerta del primer equipo. Hugo López, que ha marcado cuatro goles en tres partidos con la sub-19, ha crecido muchísimo durante esta temporada y Marcelino le premió en Getafe con su primera titularidad. También tuvo su impacto este curso en el primer equipo Carlos Maciá, participando en cuatro partidos con tan solo 17 años. Una camada que cuenta con otros futbolistasque apuntan alto como Alassane Diatta, Joselillo Gaitán, Dani Budesca, Ives Valou o Iker Adelantado. El presente es una realidad, pero el futuro en el Villarreal también empuja fuerte.