La previa | El Villarreal femenino quiere ganar en Cáceres y asegurar la plaza de 'play-off'

Se tendrían que torcer mucho las cosas para que el Villarreal femenino se quede sin plaza de ‘play-off’ de ascenso a Primera División. Es cuestión de días o de partidos. Se conseguirá este fin de semana si se gana al Cacereño a domicilio, en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado (17.00 horas). Si se gana, la plaza estará garantizada, tras la victoria de ayer del CD Alba ante el Real Betis (5-1). Luego quedarán seis puntos en juego. El encuentro será dirigido por la colegiada sevillana Josefa Sánchez Gómez.

El CD Alba Femenino, principal prival de las vila-realenses, venció el sábado al Real Betis (5-1). / CD Alba Femenino

Lo que tiene que hacer el Villarreal es reencontrarse con la victoria porque son cuatro jornadas seguidas sin saborear el triunfo (tres empates y una derrota). Esta racha negativa ha privado al equipo de la Plana de asegurar la plaza de ‘play-off’ de ascenso mucho antes. Además, la última victoria lejos de casa se consiguió hace 78 días, en su visita al Oviedo (1-4). El conjunto cacereño solo ha ganado cuatro de los once encuentros que ha disputado en su campo. Más, tres empates y cuatro derrotas.