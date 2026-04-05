La previa | El Villarreal femenino quiere ganar en Cáceres y asegurar la plaza de 'play-off'
La escuadra de la Plana de Jordi Ferriols se enfrenta a un rival en puestos de descenso
Se tendrían que torcer mucho las cosas para que el Villarreal femenino se quede sin plaza de ‘play-off’ de ascenso a Primera División. Es cuestión de días o de partidos. Se conseguirá este fin de semana si se gana al Cacereño a domicilio, en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado (17.00 horas). Si se gana, la plaza estará garantizada, tras la victoria de ayer del CD Alba ante el Real Betis (5-1). Luego quedarán seis puntos en juego. El encuentro será dirigido por la colegiada sevillana Josefa Sánchez Gómez.
Lo que tiene que hacer el Villarreal es reencontrarse con la victoria porque son cuatro jornadas seguidas sin saborear el triunfo (tres empates y una derrota). Esta racha negativa ha privado al equipo de la Plana de asegurar la plaza de ‘play-off’ de ascenso mucho antes. Además, la última victoria lejos de casa se consiguió hace 78 días, en su visita al Oviedo (1-4). El conjunto cacereño solo ha ganado cuatro de los once encuentros que ha disputado en su campo. Más, tres empates y cuatro derrotas.
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