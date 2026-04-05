Villarreal femenino: Un trabajo punto en Cáceres para asegurar la plaza de ‘play-off’ (0-0)

Un punto en Cáceres para ser equipo de ‘play-off’ de ascenso y para soñar en retornar a la Primera División dos años después de perder la categoría. El Villarreal femenino sumó un punto que le sirve para tener plaza asegurada para opositar por el ascenso. Un fin de semana donde se decidieron varias cosas: el Alavés logra el ascenso directo, y Valencia Féminas y Villarreal se aseguran el ‘play-off’. Ahora se tendrá que defender esa tercera posición en la tabla (sin equipos B), que garantiza tener el factor campo a favor en las semifinales.

Eso sí, el fútbol femenino es un verdadero galimatías. Ahora llega en enésimo parón de la competición y la liga no se reanudará hasta el fin de semana del 25-26 de este mes. Veinte días de inactividad cuando se más decisiva está la competición, a falta de dos jornadas para que finalice la fase regular.

El Villarreal femenino de Jordi Ferrios no tuvo un partido fácil en el campo del Cacereño, un rival que se juega la permanencia en Primera Federación en estas últimas fechas del calendario. En el primer tiempo dominó más el equipo de la Plana, pero tras el descanso el balón merodeó mucho el área de la portería defendida por Montse Quesada.

Lo dicho. Plaza de ‘play-off’ asegurada, ahora un parón de 20 días y cuando llegue la competición quedarán estos dos encuentros: Villarreal-Alba FF (25 ó 26 de mayo) y Real Madrid B-Villarreal (2 ó 3 de abril).