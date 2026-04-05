La Villarreal Yellow Cup Easter más espectacular echa el cierre y ya tiene campeones

La Villarreal Yellow Cup Easter ha puesto punto y final a su decimotercera edición. El prestigioso torneo de fútbol base organizado por el Villarreal CF ha sido uno de los epicentros del balompié nacional durante cuatro días ofreciendo espectáculo en cada una de las 12 sedes en las que se ha disputado una competición que ha finalizado hoy con la disputa de las finales y la entrega de trofeos.

Kmy Ros

La Villarreal Yellow Cup Easter 2026 ha reunido a más de 20.000 personas que apoyaban a los 268 equipos que han peleado por dejar su huella en un prestigioso torneo que disputan los más grandes del fútbol español y, a su vez, del panorama internacional.

Además de ser una de las grandes competiciones de fútbol base nacional, ha brindado a los visitantes la magnífica oportunidad de disfrutar de los atractivos turísticos de nuestra provincia. Un total de 4.000 jugadores y 600 entrenadores aterrizaron junto a sus acompañantes, completándose un total de 10.000 pernoctaciones en hoteles de Benicàssim, Orpesa, Castellón, Peñíscola y Vila-real. Un evento multitudinario que no solo ha traído a viajeros de todas las partes del mundo a nuestro territorio, sino que además ha reportado un impacto económico de 3 millones de euros en la provincia de Castellón.

Otro de los campeones levanta el título al cielo de Miralcamp. / VILLARREAL CF

Las taquicárdicas finales de la Villarreal Yellow Cup Easter 2026 han tenido lugar durante la jornada matutina y, a partir de las 13:00 horas, se ha celebrado una ceremonia de clausura en la que Marcos Senna, leyenda del club y de la Selección Española y embajador del torneo, ha hecho entrega de sus respectivos premios a los campeones, subcampeones, MVP’s y máximos goleadores:

PREBENJAMÍN: Campeón – 380 Academy | Subcampeón – Sporting Xirivella | Campeón plata – CE Vila d’Onda

BENJAMÍN 2016: Campeón – Real Madrid | Subcampeón – EF Gavá | Campeón plata – CD Tonín

BENJAMÍN 2015: Campeón – EF Gavá | Subcampeón – FF Badalona | Campeón plata – Ath. Massamagrell

ALEVÍN 2014: Campeón – CSU Stiinta Bucuresti | Subcampeón – Villarreal CF | Campeón plata – CE Manresa

ALEVÍN 2013: Campeón – Racing Club Zaragoza | Subcampeón – Villarreal CF | Campeón plata -Sporting Xirivella

FEMENINO SUB 13: Campeón – 380 Academy | Subcampeón – CD Segorbe | Campeón plata – CD Benicàssim

INFANTIL: Campeón – Villarreal CF | Subcampeón – Tot Baló Ontinyent | Campeón plata – CD Roda

CADETE: Campeón – | Subcampeón – | Campeón plata – Mondragón CF

JUVENIL: Campeón – Villarreal | Subcampeón – Patacona | Campeón plata – Fundación Villarreal

FEMENINO SUB16: Campeón – Academy Visión Foot | Subcampeón – Villarreal | Campeón plata – CD Benicàssim