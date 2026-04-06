El Villarreal mete la pata en Girona (1-0)

Un flojo Villarreal metió la pata en Girona ofreciendo escasos argumentos en ataque y desaprovecha una oportunidad de perlas para abrir brecha con el Atlético de Madrid. Al Girona le bastó con el gol de propia puerta de Pau Navarro al filo del descanso y fue inteligente en la segunda parte para conservar la renta. Pese a la derrota, el Submarino continúa tercero y con la plaza Champions muy encarrilada.

No hubo sobresaltos en el once amarillo. Rafa Marín se cayó por lesión, al igual que Thomas Partey, mientras que la principal novedad en la convocatoria fue la presencia de Alassane Diatta.

Con la noche cayendo sobre Girona, el partido arrancó con dos planes claros: posesión y mando local; bloque medio y espera visitante para salir al espacio con Gerard, Moleiro, Pepe y Mikautadze.

El georgiano firmó el primer aviso en el minuto 3, con un zurdazo tras una conducción de Pepe. «Cómo van estos», se escuchó en la grada, donde ya se intuía la amenaza. No volvió a escucharse.

Poco después, los de Míchel perdieron por lesión a Vanat, su máximo goleador. Entró Abel Ruiz, cuestionado por parte de la grada.

Llegadas

A partir de ahí, el encuentro fue perdiendo temperatura, atrapado en una modorra de lunes festivo. Mouriño vio una amarilla innecesaria y Renato Veiga estuvo a punto de conceder un regalo con un pase atrás temerario. Tsygankov desbordó a Junior, cedió para Iván Martín y el propio Veiga corrigió a tiempo con una salvada providencial en boca de gol. En el córner posterior, Victor Reis rozó el tanto de cabeza y volvió a sembrar inquietud en el área amarilla.

El cuadro catalán dio entonces un paso al frente. Ounahi empezó a coser líneas en tres cuartos, a encontrar aire entre espacios y hacer much daño. Mientras, los de Marcelino reincidían en uno de sus males de la temporada: ceder demasiado gobierno al rival y vivir más pendientes de resistir y de salir en transición que de mandar.

Gerard, durante el Girona-Villarreal. / David Borrat / EFE

Y el castigo llegó justo antes del descanso, cuando más duele. En un centro desde la derecha, Pau Navarro, con la mala pata de quien intenta apagar el fuego y aviva la llama, desvió el balón hacia su propia portería. Al descanso, el marcador lo resumía todo: 1-0, ningún remate a puerta y un 63 % de posesión local. Al Submarino le faltó mucho fútbol más allá de algún chispazo aislado. Tocaba reflexionar en la caseta.

Segunda parte

Marcelino agitó al equipo en la charla para intentar la remontada. Mikautadze empezó a castigar a la zaga local, justo donde más sufre el equipo de Míchel. El georgiano dibujó un centro perfecto para Gerard, que empaló con el interior, pero Victor Reis apareció para evitar el gol.

Arriesgando más en campo contrario, el Girona encontró la llave entre Mouriño y un Pau Navarro tocado anímicamente tras el gol en propia puerta. Luiz Júnior evitó el 2-0 con dos grandes paradas a disparos de Abel Ruiz y Witsel. Hasta el 69 no movió ficha Marcelino con un triple cambio: Moleiro, Pepe y Mouriño por Buchanan, Alfon y Freeman. Ninguno fue el revulsivo esperado.

A falta de 20 minutos, el Villarreal se lanzó a por el empate pero no era el día. Las prisas no son buenas consejeras y no había manera de encontrar situaciones reales de peligro. De hecho, la estadística al final del encuentro fue reveladora: 9 remates buscando a Gazzaniga pero ninguno a puerta.

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Y así, metiendo la pata y atascados en ataque, el Submarino se marchó de vacío de Girona pero desde la tranquilidad que da mirar a la clasificación.