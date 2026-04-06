Marcelino, crítico tras el Villarreal-Girona: "Hemos hecho menos de lo que podemos"

El Villarreal cayó derrotado en su visita a Montilivi en un enucentro en el que no estuvieron a su máximo esplendor. Marcelino García Toral se marchó disgustado con el rendimiento de sus jugadores en un primer tiempo donde estuvieron alejados de los que debemos y podemos ser. Además, el técnico lamentó la disparidad de versiones entre el último encuentro, 3-1 ante la Real Sociedad, con la presente jornada ante el Girona.

Lee las declaraciones al completo a continuación.

Valoración del partido

Es bastante sencillo el análisis. Hemos jugado un primer tiempo alejado de lo que debemos y podemos, el rival nos ha superado, aunque no ha generado mucho peligro y nosotros en las salidas que hicimos no logramos generar. Creo que tienes que hacer en función de lo que puedes y nosotros hoy hemos hecho menos de lo que podemos. En el segundo tiempo estoy satisfecho porque hemos cambiado el ritmo y eso nos ha permitido jugar en campo contrario muchos más minutos. Nosotros tuvimos dos acciones bastante claras de Gerard que defendieron bien. Creo que si hubiéramos jugado los 90 minutos como el segundo tiempo, hubiéramos tenido más opciones de llevarnos un resultado positivo para nosotros".

¿Por qué ese primer tiempo?

Es una cuestión de ritmos. Si no ganamos duelos y en el balón dividido ellos llegan antes, eso hace que el rival nos domine. Nos obligaban a recuperar en nuestra área y en las iniciaciones tuvimos algunas buenas, pero no con continuidad. Empezamos bine, pero nos fuimos dispersando. Luego nuestros jugadores ofensivos no estuvieron cerca de su mejor nivel.

Aitor Aguirre

Poca participación de Moleiro y pepe

En el fútbol tienes que ganar duelos, moverte y tener también la ayuda de otros compañeros que tomen buenas decisiones con balón. El primer tiempo no me ha gustado nada. Es una cuestión de once jugadores y hemos estado por debajo en intensidad. Hemos defendido muy bien el área, pero la fluidez se alcanza con la participación de todos los jugadores y eso nos faltó.

Actuación de Luiz Júnior

El portero tiene que parar. Si para mucho, te gana puntos. Si para poco, no te los gana.

Remontar la situación

Parece que estamos muy mal. Hoy teníamos una buena oportunidad y creo que lo podíamos haber hecho mejor. Podemos ganar o perder, pero nuestro primer tiempo ha sido muy mejorable.

¿Sabe peor perder hoy?

Perder me sabe siempre mal. Si juegas un buen partido y tienes oportunidades para ganar y pierdes, te duele, pero te reconforta. Si haces un partido como el de hoy, te duele también. El Girona fue mejor en el global del partido. Me duele que hayamos tenido un nivel tan alto en el partido anterior y hoy no hayamos tenido ese nivel competitivo.