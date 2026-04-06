La previa | El Villarreal, al asalto de Girona para abrazarse a la tercera plaza y dejar atrás al Atlético

¿Por dónde pasa el tren de la tercera posición? Por Girona, más concretamente por Montilivi (21.00 horas, Dazn). El Villarreal CF tiene una oportunidad de oro para abrazar con fuerza la tercera posición y abrir una brecha sustancial de cuatro puntos respecto al Atlético de Madrid, que tiene otros frentes abiertos más estimulantes como la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions.

Una competición a la que volverá el Submarino, con la cuarta plaza más que encarrilada. De hecho, gira la cabeza y ni rastro del Betis (a 13 puntos), ni del Celta, (a 14 puntos, ni de la Real (a 16). En caso obtener el máximo botín, la distancia aumentaría a los 16 a falta de 24 por disputarse. Hagan sus propias cábalas. Y si levanta la cabeza, en la lejanía, aparece el Real Madrid, que podría quedarse a ocho puntos de desventaja.

Marcelino durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

Tres salidas a domicilio

Del nordeste al noroeste: Girona, Bilbao y Oviedo. Es el exigente itinerario que afronta ahora el Submarino, con tres desplazamientos consecutivos y sin parada en Vila-real. Cosas del calendario. En esa serie, además, buscará su primera victoria a domicilio en esta segunda vuelta, con el matiz de los tres puntos sumados en el Ciutat, en febrero pero correspondientes a la primera. Tampoco ayudan que las últimas salidas hayan sido de máxima exigencia: una ante el líder y las otras ante dos huesos como el Getafe y el Alavés.

Y todo ello después de 17 días sin competir. ¿Alguien recuerda el último encuentro? La brillante victoria ante la Real Sociedad por 3-1. Lo positivo para Marcelino, tras el parón internacionales, es que los ocho seleccionados han salido ilesos del virus Fifa y estarán disponibles esta noche.

Posibles alineaciones. / MEDITERRÁNEO

Rafa Marín, la gran duda

El central Rafa Marín no se ejercitó en la última sesión y es la única duda. Las otras dos ausencias son los lesionados de larga duración Pau Cabanes y Juan Foyth, además de Logan Costa, que continúa con su recuperación. El que sí vuelve es Ayoze Pérez, ausente los últimos tres encuentros. Así pues, todo apunta a que el once será igual o muy similar al de la Real Sociedad.

Plan de partido y el Girona

Si hay un rival que se le da bien a los groguets es ese que propone y te busca, pero que también concede atrás y deja espacios. Así ocurrió contra el Elche, de estilo similar pero con menos poso en la categoría. Un Girona que destaca por su fútbol de posesión y asociación con jugadores de buen pie como Tskygankov, Ounahi (ha firmado partidos de un nivel muy alto)y Vanat (nueve tantos). En ese sentido, los locales buscarán llevar la iniciativa mientras los Pepe, Moleiro, Gerard o Mikautadze pueden hacer muchísimo daño.

Respecto a lo clasificatorio, el cuadro catalán busca dar un paso de gigantes hacia la permanencia (cinco puntos por encima) en Montilivi, donde ganó al Barcelona (2-1) empató al Real Madrid (1-1) y en el último partido goleó al Athletic (3-0). Tras una larga espera, el Submarino vuelve al ruedo. Y lo hace ante una oportunidad de oro para asentarse en el top-3.