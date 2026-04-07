Villarreal-Girona | Las puntuaciones de los jugadores del Submarino: ¿A cuántos apruebas? ¡Vota!

El Villarreal CF desperdició el pasado lunes una oportunidad de oro para dar un paso de gigante en su camino para clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.

El conjunto amarillo realizó un flojo partido en Montilivi, donde perdió 1-0 con gol en propia puerta de Pau Navarro en un choque en el que los de Marcelino García Toral apenas inquietaron el marco rival.

Estas son las puntuaciones del enviado especial de Mediterráneo, Aitor Aguirre, que estuvo in situ en tierras gerundenses presenciando el pobre encuentro de los groguets.

Girona - Villarreal. / Marc Martí

Las puntuaciones

El mejor: Mikautadze |6 |

Fue el único que inquietó a la defensa del Girona, generando las dos oportunidades más claras.

No pudo hacer nada en gol y salvó el segundo del Girona con dos buenas intervenciones en la segunda parte.

Condicionado por una innecesaria tarjeta tempranera, tuvo que lidiar con Ounahi, el mejor de los locales.

Pau Navarro |4 |

Muy mala suerte en el gol en propia, que le condicionó. Sin la claridad de la salida de balón de otros partidos.

Gerard Moreno, en el Girona-Villarreal. / David Borrat

Resolvió bien los centros laterales pero tuvo un gran error de bulto. No fue el central dominante que debe ser.

Apenas se prodigó en ataque hasta la segunda parte. Sufrió ante Arnau y el centro llegó por su banda.

El centro del campo del Girona fue superior, pero realizó un excelente trabajo en ayudas y se desgastó los 90 minutos.

El físico lo hace dominante y dio muestra de ello en varias acciones. Tampoco tuvo su mejor noche.

Marcelino, en la banda durante el Girona-Villarreal. / Europa Press

Apagado en la zona de tres cuartos. El Villarreal echó de menos esa versión letal del mediapunta canario.

Parecía que podía ser un duelo ideal por los defectos del Girona. Entre Álex Moreno y Blind le amargaron la noche.

Conectó en la zona de tres cuartos pero se contagió del mal partido ofensivo del equipo. Tuvo el 1-1.

Girona - Villarreal. / Marc Martí

También jugaron

Alfon | 5 |. Intento sin mordiente en la zona letal.

Freeman | 5 |. Acelerado.

Buchanan | 4 |. Sin impacto.

Cardona | 5 |. Entró tarde.

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