Gerard Moreno analiza la derrota del Villarreal en Girona: "No hay que lapidarse por un partido"

No fue fácil digerir la derrota de la noche del pasado lunes del Villarreal CF en Montilivi ante el Girona (1-0). El capitán del Submarino, Gerard Moreno, admitió tras la derrota grogueta en el feudo gerundense que el equipo de Marcelino García Toral no estuvo bien, pero dejó una frase que refleja el sentir de la plantilla y debe servir para levantar el ánimo de sus compañeros.

"No hicimos un buen partido, pero no hay que lapidarse por un mal partido", reivindicó de forma tajante.

Gerard Moreno, en el Girona-Villarreal. / David Borrat

Muy reflexivo

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda hizo una reflexión sobre lo ocurrido en Girona. "Somos los primeros que sabemos que no hicimos un buen partido, pero no quita méritos a la temporada que estamos haciendo", remarcó el goleador barcelonés.

Gerard no ocultó que el Villarreal se vio "superado en la primera mitad", porque "el Girona nos ha hundido mucho al equipo y llegó mucho al área" de Luiz Júnior, dejando claro también el infortunio del tanto en contra: "Además, tuvimos mucha mala suerte del autogol de Pau Navarro".

Gerard Moreno, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

Para el atacante amarillo, "en la segunda intentamos reaccionar, pero no pudo ser". Pero quiso reivindicar la gran temporada del Submarino. "Seguimos terceros. No hay que perder eso de vista. Hemos perdido una oportunidad de sacar ventaja, pero quedan ocho partidos y estamos luchando otra vez para estar en Champions", destacó.

Ganar en San Mamés

El capitán 'groguet' también ha asegurado que el equipo quiere "volver a la senda de la victoria fuera de nuestro estadio", después de tres desplazamientos sin ganar.

Los amarillos son conscientes de que deben enderezar el rumbo a domicilio en la segunda vuelta, donde no han ganado ninguna de sus seis salidas. El conjunto de Marcelino visita este próximo domingo, día 12 de abril, San Mamés, para enfrentarse al Athletic Club, en Bilbao (21.00 horas).