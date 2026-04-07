Al Villarreal se le resiste el triunfo a domicilio en la segunda vuelta... y ya van seis partidos

El Villarreal CF no rompió su mala racha a domicilio en la segunda vuelta en su visita a Montilivi donde el Girona le superó con un gol en propia puerta de Pau Navarro, en la que todavía no conoce la victoria lejos de la Cerámica, aunque con un asterisco: el 18 de febrero logró un importante triunfo en el Ciutat, enmarcado en la segunda vuelta por calendario, pero correspondiente a la primera.

La estadística se inició en la visita a La Cartuja el 17 de enero, cuando cayó por 2-0 ante el Betis. Sí logró puntuar en Pamplona gracias a un doblete de Gerard Moreno en un duelo lleno de alternativas (2-2).

Ya en febrero, el Submarino sufrió en sus carnes la competitividad del Getafe de Bordalás (2-1) y tampoco pudo puntuar en su visita al Camp Nou ante el líder. El Barcelona se impuso por 4-1. En la última salida, los de Marcelino rascaron un punto valioso con un gol de Pepe en el descuento ante el Deportivo Alavés.

Gerard, durante el Girona-Villarreal. / David Borrat / EFE

Pese a ello, el Submarino es el cuarto mejor visitante de LaLiga con 21 puntos, solo por detrás del Celta de Vigo (27), el Real Madrid (30) y el Barcelona (31). En cambio, en casa suma 37 puntos. El Villarreal tendrá la oportunidad de romper esta racha el próximo domingo en San Mamés ante el Athletic.