Tienen 19 y 14 años. Los hermanos Aray y Adur ya saben que las Pascuas de 2026 ocuparán un rincón especial en su memoria. ¿El motivo? Realizaron su primer viaje juntos sin sus padres… y no fue uno cualquiera. Ganadores del sorteo de suscriptores de Mediterráneo, acompañaron al Villarreal CF en su desplazamiento a Girona y descubrieron los entresijos del fútbol profesional.

“Ha sido una pasada, nuestro padre nos dejó venir a los dos”, cuentan todavía con una sonrisa que no se les borra.

La vivencia única de Aray y Ardur, los suscriptores de 'Mediterráneo' que viajaron con el Villarreal a Girona. / Aitor Aguirre (Girona)

La historia

El domingo volaron junto a la expedición y se alojaron en el mismo hotel que el equipo. Todo, desde el primer momento, les supo a algo distinto. “Ha estado muy guapo. Al principio nos daba un poco de vergüenza pedir fotos, pero el ambiente era muy cercano. El hotel era espectacular, las vistas maravillosas e incluso salimos a hacer una ruta por la mañana”, relata el mayor.

Ese fútbol que normalmente se ve a través de la pantalla, esta vez lo tocaron con las manos. “Verlo desde dentro es algo que se te queda para siempre. Era muy diferente a lo que imaginábamos. Nos hemos sentido hasta importantes”, dicen entre risas, conscientes de lo especial del momento.

Las mejores imágenes del viaje

Galería: Aray y Ardur viven la experiencia como suscriptores de Mediterráneo de viajar con el Villarreal a Girona / Aitor Aguirre / Aitor Aguirre

Fotos con el míster y los cracks

Cuando dejaron atrás la timidez, se animaron a acercarse a los protagonistas. Se hicieron fotos con Sergi Cardona y Comesaña, que se mostraron cercanos y atentos. También les hacía mucha ilusión una con Marcelino, en parte por su padre, gran admirador del técnico, aunque esa quedó pendiente.

En el estadio, la experiencia no bajó el nivel. Aunque el resultado no acompañó, el recuerdo sí lo hará.

La vivencia única de Aray y Ardur, los suscriptores de 'Mediterráneo' que viajaron con el Villarreal a Girona. / Aitor Aguirre (Girona)

“En la tele no es lo mismo. Estábamos muy cerca, veíamos perfectamente las indicaciones de Marcelino y a los jugadores. El campo es pequeño, pero tiene mucho encanto. Nos gustó mucho”, explican.

La escapada terminó, pero dejó algo más que fotos en el móvil. Fue su primer viaje solos, su primera gran aventura compartida… y, seguramente, el primero de muchos. Porque Aray y Adur ya piensan en el siguiente destino.