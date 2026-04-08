Andorra investiga a futbolistas de LaLiga por la compra de relojes de lujo de contrabando... con alguno del Villarreal y varios exgroguets implicados

El contrabando de relojes de lujo en países que son paraísos fiscales salpica al fútbol, con algún jugador de la actual plantilla del Villarreal CF y algunos exgroguets supuestamente implicados. Un juez de Andorra, Joan Carles Moynat, está investigando a varios futbolistas españoles de LaLiga, concretamente de Primera División, por la compra de relojes de alta gama de contrabando, por lo que la Guardia Civil ha comenzado a enviar requerimientos de información a los jugadores afectados.

La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO de la Guardia Civil, y la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando, según ha avanzado este miércoles elDiario.es.

Santi Cazorla, implicado en el caso de contrabando de relojes de lujo de Andorra, en una imagen pillado en la Gala Inocente 2025 / RTVE

Varios implicados conocidos

Daniel Carvajal, David Silva, César Azpilicueta, los examarillos Santi Cazorla, Juan Bernat y Giovanni Lo Celso, así como el actual miembro del conjunto amarillo Thomas Partey son los futbolistas que, supuestamente, han sido implicados en calidad de investigados en una causa de presunto delito de contrabando destapada este miércoles por elDiario.es.

Las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado, 'Best In Asociados', que se dedica a la comercialización de relojes de alta gama sin que materializara después el preceptivo pago de los impuestos.

Thomas Partey, jugador del Villarreal, implicado en el caso de contrabando de relojes de lujo en Andorra. / Agencias

La lista de clientes de esta sociedad andorrana incluyen nombres relevantes de futbolistas internacionales como el jugador del Sevilla César Azpilicueta o el del Real Madrid Dani Carvajal, según han confirmado a la Agencia EFE fuentes de la Guardia Civil.

Objetivo: evitar el pago del IVA

En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal.

Gio Lo Celso, actual jugador del Betis y exjugador del Villarreal, está implicado en el caso de contrabando de relojes de lujo en Andorra.n / Jose Manuel Vidal

Ayuda a España

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores, según el citado medio.