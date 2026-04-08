El 13 y la mala suerte del Villarreal en las 13 últimas visitas a La Catedral ante el Ahtletic
El conjunto amarillo no ha tenido excesiva fortuna en los 13 últimos desplazamientos a San Mamés en LaLiga
Dicen que el 13 es el número de la mala suerte para los supersticiosos. Hay gente que cree y otra que no. De hecho, en el mundo del fútbol, en la mayoría clubs uno de sus porteros eligen el 13 como dorsal para una temporada (en muchas ligas es un número obligatorio para los guardametas), aunque dicen las malas lenguas que esto se debe a la superstición de los jugadores de campo, que no quieren el 13 en su espalda.
Un número, el 13, que, gustos al margen, está muy ligado a las visitas del Villarreal CF a La Catedral del fútbol español. El Submarino visita este próximo domingo, 12 de abril (21.00 horas), en la 32ª jornada de LaLiga al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, donde solo ha sido capaz de lograr una victoria, en 2018, en sus últimas 13 visitas ligueras en Primera División.
Las últimas 13 visitas
En esas 13 visitas, el equipo amarillo perdió en 7 ocasiones, empató en 5 y ganó en 1. Esa victoria del Submarino en Bilbao fue hace seis años, el 26 de septiembre de 2018, en la sexta jornada de la temporada 2018-19 en la que el equipo de Javi Calleja ganó por 0-3 con los goles de Pablo Fornals, Funes Mori y el Toko Ekambi. La anterior victoria ya es del 2011.
Cabe recordar que el Villarreal también sabe competir en San Mamés. Aunque el balance global de sus visitas ligueras al Athletic en Bilbao sigue siendo negativo, el dato que sostiene la lectura amarilla es potente: de 25 partidos de Primera División en San Mamés, el conjunto groguet salió sin perder en 14, gracias a 6 victorias y 8 empates. Es decir, puntuó en el 56% de sus desplazamientos ligueros al campo rojiblanco, más de la mitad.
El último precedente
En cuanto a la última visita del Villarreal al Athletic, fue el 8 de diciembre de 2024 en el partido correspondiente a la jornada 16 de la pasada Liga. El equipo de Marcelino García Toral llegaba cuarto con 27 puntos, mientras que el de Ernesto Valverde era quinto con 26 puntos.
El Athletic le arrebató la cuarta al Villarreal al imponerse por 2-0 con los goles de Aitor Paredes e Iñaki Williams. Paredes adelantó a los locales en el minuto 14 al rematar, desde el área pequeña, un saque de esquina botado por Iñigo Ruiz de Galarreta. Ya en el 69, Williams sentenció el choque al culminar con un disparo cruzado un contragolpe conducido por Oihan Sancet.
En esa misma acción, el guardameta visitante Diego Conde sufrió una lesión y fue sustituido por Luiz Júnior, que debutó en Primera División. También se lesionó en los minutos finales Gerard Moreno.
Por parte del Athletic jugaron Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga), Prados (Jauregizar); Iñaki Williams (Nico Serrano), Sancet, Berenguer (Nico Williams); y Guruzeta (Unai Gómez).
Por parte del Villarreal lo hicieron Diego Conde (Luiz Júnior); Kiko Femenía, Albiol, Costa, Bernat; Yeremy Pino (Denis Suárez), Parejo (Ayoze), Comesaña, Álex Baena; Pape Gueye y Barry (Gerard Moreno (Cabanes)).
El balance general en La Catedral
El balance de los 25 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en San Mamés es de seis victorias para el Villarreal, ocho empates y 11 victorias para el Athletic.
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