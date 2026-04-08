A dar el zarpazo en San Mamés: ¡Champions a la vista en Bilbao!

La botella medio llena o medio vacía, según se mire. El Villarreal CF debe borrar de un plumazo su derrota en Girona y la mala dinámica fuera de casa en la segunda vuelta, donde no ha ganado en ninguna de sus seis salidas, con dos empates y cuatro derrotas. Y qué mejor que romper ambas situaciones conquistando nada menos que San Mamés, La Catedral del fútbol español, donde el Submarino se mide este domingo ante el Athletic Club (21.00 horas). Un triunfo en Bilbao supondría dar un zarpazo casi definitivo a sellar su billete para la próxima Champions League.

Los de Marcelino García Toral son 3º con 58 puntos, 13 más que el Betis (5º) y 14 sobre el Celta (6º), con solo ocho partidos para que termine LaLiga. Por lo que ganar en suelo vasco sería dar un paso casi definitivo hacia el objetivo.

Karl Toko Ekambi marcó el tercero del 0-3 en la última victoria del Villarreal en Bilbao en 2018. / Javier Zorrilla

¿Medio llena o medio vacía?

El Villarreal ha demostrado históricamente que sabe competir en San Mamés. Aunque el balance global de sus visitas ligueras al Athletic en Bilbao sigue siendo negativo, la botella medio llena dice que de 25 partidos de Primera División en La Catedral, el conjunto amarillo ha puntuado en 14, gracias a 6 victorias y 8 empates. Es decir, sumó en el 56% de sus desplazamientos ligueros al estadio rojiblanco, más de la mitad.

Karl Toko Ekambi marcó el tercero del 0-3 en la última victoria del Villarreal en Bilbao en 2018. / Javier Zorrilla

Emular históricas victorias

San Mamés siempre es una plaza complicada, pero el Submarino ha logrado triunfos brillantes y ha sabido dar golpes de autoridad. El primero llegó el 12 de enero de 2003, cuando asaltó Bilbao con un 0-1 decidido por Javier Farinós. Aquel triunfo abrió una serie de noches en las que el Submarino demostró que podía competir y hasta imponerse en uno de los campos más exigentes de LaLiga.

La segunda victoria grogueta liguera en Bilbao se produjo el 14 de enero de 2007, también por 0-1, con gol de Diego Forlán. Después llegó una de las etapas más productivas del Villarreal en San Mamés: el 24 de febrero de 2008, en la campaña 2007/08, remontó para ganar 1-2 con un tanto de Guille Franco y otro de Joan Capdevila con ayuda del local Javi Martínez.

El castellonense Pablo Fornals marcó el primero del 0-3 en la última victoria del Villarreal en Bilbao en 2018. / Javier Zorrilla

Grandes éxitos

Aquel impulso tuvo continuidad pocos meses después, en el ejercicio 2008/09. El 1 de noviembre de 2008, el conjunto de la Plana Baixa firmó en San Mamés su triunfo más rotundo: un 1-4 con goles de Giuseppe Rossi, Robert Pirès, Santi Cazorla y Jozy Altidore. Más tarde, el 20 de marzo de 2011, volvió a ganar por la mínima, 0-1, esta vez con un cabezazo de Marco Ruben. Y la última gran tarde amarilla en Bilbao llegó el 26 de septiembre de 2018, con un 0-3 resuelto por Pablo Fornals, Ramiro Funes Mori y Karl Toko Ekambi.

Robert Pirès marcó uno de os cuatro goles del 1-4 en la victoria del Villarreal en Bilbao en 2008. / Efe

Flojos últimos precedentes

Los precedentes recientes no son los mejores, ya que solo ha sido capaz de lograr una victoria en sus últimas 13 visitas ligueras.

En dichas 13 salidas, el equipo amarillo perdió en 7 ocasiones, empató en 5 y ganó solo en una. Esa comentada victoria del 26 de septiembre de 2018, en la 6ª jornada de la temporada 2018/19.

El Athletic domina el historial, pero el Villarreal ha demostrado que puede dar un zarpazo hacia la Champions en San Mamés.