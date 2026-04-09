Marcos Senna marca el camino del Villarreal para ganar en San Mamés... el ya ganó allí en 2003, ¿lo recordamos?

Pocos futbolistas dejan tanta huella como la que dejó y sigue dejando Marcos Senna en el Submarino. El talentoso exmediocentro fue una de las grandes banderas del Villarreal CF de comienzos de siglo XXI. El hispano-brasileño llegó al club de la Plana Baixa en el verano de 2002, procedente del Sao Caetano, y acabó firmando 11 temporadas en el primer equipo amarillo, entre 2002 y 2013, con 361 partidos oficiales (sumando 33 goles y 19 asistencias) y el brazalete de capitán como sello de identidad.

Aunque no levantó títulos con el conjunto amarillo, su etapa coincidió con algunos de los mayores éxitos deportivos del club: fue pieza clave en la histórica semifinal de la Liga de Campeones 2005/06 y en el subcampeonato de LaLiga de la temporada 2007/08, la mejor clasificación liguera del Submarino hasta la fecha.

Marcos Senna (d), leyenda del Villarreal, fue uno de los héroes de la primera victoria del Submarino en Primera División en La Catedral ante el Athletic de Bilbao. / Agencias

Leyenda

Ya como jugador del Villarreal, Senna obtuvo la nacionalidad española en 2005 y debutó con la selección absoluta en marzo de 2006, disputando 29 encuentros con la Roja según la ficha actual de la RFEF. Un mediocentro que contribuyó siendo titular indiscutible a la conquista de España de la Eurocopa de 2008, torneo que ganó la selección de Luis Aragonés tras derrotar a Alemania en la final por 1-0 en Viena.

Su carisma, cercanía y profesionalidad hicieron que marcara una época tanto en el Villarreal como en la selección. Precisamente al Submarino regresó tras colgar las botas en 2015 tras dos temporadas en el New York Cosmos de Estados Unidos. En la entidad amarilla es el embajador y uno de los miembros del departamento de relaciones internacionales del club.

Marcos Senna (d), junto a Quique Álvarez (i), intentan frenar a Urzaiz, delantero del Athletic, en el primer triunfo en Primera División en Bilbao en 2003. / Agencias

Asaltó San Mamés

Entre sus grandes gestas como jugador en activo, Marcos fue uno de los futbolistas que logró la primera victoria en Primera División del Villarreal en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Un recinto al que regresa el Submarino este domingo, en el duelo de la 31ª jornada liguera (21.00 horas).

Fue el 12 de enero del 2003, en la 17ª jornada de la 2002/03. Era la cuarta visita liguera de la historia, tras debutar con derrota por 2-0 en la 1998/99 y dos empates en la 2000/01 (1-1) y 2001/02 (0-0). Y se venció con triunfo por 0-1 con gol de Javier Farinós en el minuto 5, destacando el choque por el asedio del Athletic.

Marcos Senna es el embajador del Villarreal y entregó la camiseta por los 300 partidos oficiales a Gerard Moreno. / Manolo Nebot Rochera

Así lo recuerda

«Recuerdo que Pepe (Reina) fue clave y que ellos no paraban de atacar», explicó este pasado miércoles Marcos Senna a Mediterráneo.

«Antes del minuto uno casi marcan y en el dos tuvieron otra clave. Fue un partido en el que sufrimos mucho, con hasta tres postes de ellos, paradones de Reina y me acuerdo que el Athletic pidió al final varios penaltis», remarcó.

«San Mamés era un infierno y siempre ha sido complicado puntuar allí, ya que el público aprieta mucho. Para ganar allí hay que saber sufrir y acertar con las pocas ocasiones de que dispongas», es su consejo para el domingo.