El Villarreal vacía prácticamente la enfermería para la batalla de Bilbao

El Villarreal CF vacía la enfermería con vistas a la batalla de Bilbao. Dos defensas del Submarino han las principales novedades en las primeras sesiones de trabajo del Submarino para preparar el partido del próximo domingo ante el Athletic Club en San Mamés (21.00 horas).

Dichas novedades son Rafa Marín y Logan Costa. Por contra, el centrocampista Thomas Partey sigue siendo la gran incógnita tras no estar en la convocatoria del último partido, así como no estuvo presente en la primera sesión de trabajo de la semana, la del pasado miércoles, y por el momento no se ha comunicado si sufre algún problema físico.

Rafa Marín (i), futbolista del Villarreal, en un entrenamiento junto a Nicolas Pepe. / Toni Losas

La situación de Rafa Marín

En el caso de Rafa Marín, el futbolista fue baja de última hora para el partido en Girona por unas molestias físicas de las que parece recuperado y, por tanto, en condiciones de poder jugar este fin de semana.

Logan Costa ya se entrena con el Villarreal pero todavía no ha podido regresar a los partidos oficiales. / VILLARREAL CF

El momento de Costa

Caso especial es el caso del también defensa Logan Costa, ya que tras casi siete meses fuera del equipo pon una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, se encuentra ya en la recta final de su recuperación y se le ve formando parte de los entrenamientos con el grupo.

Thomas Partey, jugador del Villarreal. / Agencias

¿Quiénes están lesionados?

Actualmente, el Villarreal también cuenta con la lesión de Juan Foyth, a la espera de confirmar la situación de Thomas Partey y si el jugador sufre alguna dolencia física.

En el caso de Juan Foyth, el defensa argentino ha dicho adiós a esta temporada tras sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Tampoco Marcelino García Toral, entrenador del Submarino, puede contar con Pau Cabanes, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El castellonense Pablo Fornals marcó el primero del 0-3 en la última victoria del Villarreal en Bilbao en 2018. / Javier Zorrilla

Los precedentes en Bilbao

Cabe recordar que el Villarreal sabe competir en San Mamés. Aunque el balance global de sus visitas ligueras al Athletic en Bilbao sigue siendo negativo, el dato que sostiene la lectura amarilla es potente: de 25 partidos de Primera División en San Mamés, el conjunto groguet salió sin perder en 14, gracias a 6 victorias y 8 empates. Es decir, puntuó en el 56% de sus desplazamientos ligueros al campo rojiblanco, más de la mitad.