Albelda, ambicioso con el Villarreal B: "Ahora que lo vemos tan cerca no vamos a renunciar a la posibilidad del 'play-off'"
El técnico habla de "tirar el resto" en la recta final de la liga "para alargar el campeonato"
David Albelda, técnico del Villarreal B, pronunció la palabra play-off por primera vez, dado que su equipo llega al tramo más decisivo de la temporada y lo tiene clasificado en esa posición que le otorga plaza para luchar por el ascenso. «Es verdad que quedan siete partidos para finalizar la competición y estamos en una buena posición, por lo que no tenemos que renunciar a esa posibilidad», aseguró el técnico valenciano.
Además, habló de que en este tramo de liga jugadores y cuerpo técnico tienen que «tirar el resto para intentar alargar la temporada», que sería disputar un máximo de cuatro partidos más para intentar lograr el sueño del ascenso a Segunda División. Pero, de momento, solo está centrado en el encuentro de este domingo contra el Algeciras en el Mini Estadi (12.00 horas).
Dijo que su equipo afronta este partido «con mucha atención y pensando en hacer un buen encuentro para seguir ahí arriba en la clasificación». Además, dejó claro que al comenzar la temporada «nunca se quiere hablar de objetivos. El primero es la evolución de los chavales, que se adapten a la categoría y que crezcan. Y eso lo hemos ido consiguiendo con el paso de las jornadas. Ahora se nos presenta un objetivo muy bonito: pelear por subir».
Respecto al rival
Calificó de «partido complicado» el que disputará su equipo contra la escuadra del Campo de Gibraltar, que está bien posicionada para también dar el salto a los puestos de ‘play-off’. «Es un equipo con muy buenos futbolistas; ofensivamente cuenta con varios futbolistas goleadores, mucha gente por fuera muy buena en el uno contra uno; defensores con experiencia; gente importante para la ABP,.. será un partido complicado, pero todas las semanas cuando llego a la sala de prensa digo que todos los partidos son muy difíciles de ganar en esta Primera Federación».
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