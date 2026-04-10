Marcelino habla de su futuro en el Villarreal antes de medirse al Athletic: "Es normal que se barajen otros nombres"

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, explicó en la Bodeguilla de Mediterráneo en la Magdalena que el club y su entrenador, Marcelino García Toral, habían pospuesto la decisión de la continuidad o no del técnico asturiano en el Submarino para cuando se conociera qué competición internacional disputaría el conjunto amarillo la próxima temporada, es decir, se emplazaron a reunirse a final de temporada.

Al hilo de ello, y como el actual preparador groguet termina contrato el próximo 30 de junio, ya son varios los nombres que circulan como posibles sustitutos en caso de que la decisión de ambas partes sea la de no continuar vinculados. Es por ello que este viernes, en su comparecencia previa para analizar el partido de este domingo en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao (21.00 horas), Marcelino ha reconocido que es normal que surjan nombres de candidatos a su puesto para la próxima campaña al no haber renovado su contrato, pero insistió en abordar esa situación al acabar la campaña, que es lo pactado con el club.

Marcelino, en la banda durante el Girona-Villarreal. / Europa Press

Lógico que se barajen nombres

"Es algo normal, el entrenador acaba contrato el 30 de junio y no está renovado, se verá al final cuál es el futuro de este cuerpo técnico, por mi parte no ha cambiado nada", explicó el técnico.

"Mientras exista esa incertidumbre es normal que se barajen nombres, es absolutamente normal. Es parte del trabajo del fútbol. Es una de las otras facetas del entrenador que debe controlar y de la que debe mantenerse totalmente al margen", añadió.

El momento de Dani Parejo

Además, preguntado por la situación del centrocampista Dani Parejo, que últimamente no ha contado con tantos minutos, y por su deseo de ser entrenador cuando 'cuelgue las botas', el asturiano señaló que se trata de un jugador clave para el equipo pero también que le ve futuro como técnico.

"Lo veo bien, son momentos, es muy importante para el Villarreal. Es un jugador puede ser importante jugando más o menos y Dani tiene capacidad y es súper talentoso, de los mejores que he tenido en mis veinte años de entrenador. Seguro que va a tener minutos de aquí al final de temporada", avanzó.

"Lo veo como entrenador y bueno. Luego, como entrenador, hay que abarcar muchas facetas y cada temporada que pasa debes abarcar más, más se te complica la tarea y estás más desprotegido y le veo con mucha capacidad. Ve el fútbol como nadie desde dentro así que desde fuera lo vera aún mejor y tiene personalidad y criterio. Creo que le gusta y creo que va a ser un buen entrenador", concluyó.

Marcelino, en un entrenamiento del Villarreal. / VILLARREAL CF

Mejorar fuera de casa

A su vez, sobre el duelo ante el Athletic Club del domingo, Marcelino reclamó a su equipo "ser más incisivo fuera de casa" de lo que lo han sido en sus últimos partidos como visitante

"Fuera de casa, respecto a los partidos en casa, los números son diferentes. Tenemos que ser más incisivos fuera de casa de lo que lo hemos sido los últimos partidos, en unos por unas circunstancias y otros por otras pero fuera nos está faltando. En líneas generales, por perfil de los futbolistas o por lo que sea, somos menos incisivos de lo que lo éramos la semana pasada", comentó el míster.

"Vamos con la ilusión de ganar, veníamos de una derrota fuera y queremos una victoria. Esta segunda vuelta no está siendo muy buena fuera de casa. Somos conscientes de que en Girona lo que hicimos no fue suficiente para ganar. Somos un equipo que tienen buenos números fuera de casa, hemos ganado seis partidos y algunos complicados, pero ahora hemos perdido un poco esa solvencia y hemos de intentar recuperala. Ojalá seamos capaces", añadió.

Marcelino, entrenador del Villarreal, durante la rueda de prensa previa. / AITOR AGUIRRE

Superiores en la tabla

El entrenador asturiano aprovechó el duelo ante el Athletic, un conjunto con el que compitieron hasta el final de la pasada campaña y al que ahora avanzan en 20 puntos, para reivindicar la temporada de su equipo.

"Ellos están luchando por entrar en Europa y veo aquí un ambiente que a veces minusvalora lo que estamos haciendo: estar terceros en la jornada 30 y estar desde el inicio entre los cuatro primeros. Nos enfrentamos a un equipo con similares ambiciones, que el año pasado sumamos los dos 70 puntos y al que ahora le sacamos 20. Viene a significar la gran temporada que estamos haciendo y que ellos han tenido un rendimiento menor, seguramente influidos por las lesiones", apuntó.

Marcelino dijo que espera "un partido muy difícil", afirmó que "el Athletic en su campo es muy poderoso" y recordó que "ellos recuperan prácticamente a la totalidad de la plantilla, que es algo que han tenido muy poco".

Marcelino aplaude a sus jugadores durante el Villarreal-Real Sociedad. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Rafa, sí y Logan, no

"Hay que trabajar mucho, igualar su intensidad que no es sencillo, estar muy bien en la toma de decisiones y ser muy certeros. Ganar en San Mamés sería un golpe de autoridad", deslizó el técnico, que adelantó que podrá contar con Rafa Marín pero no con Logan Costa, que está pendiente de unas pruebas en la rodilla contraria a la que se lesionó este verano, ni con Thomas Partey, que arrastra problemas musculares.

Por último, el entrenador avanzó que habrá novedades en el once. "Cuando jugamos un partido tan bueno como el que tuvimos ante la Real lo normal es que no haya cambios. Cuando jugamos un partido bastante menos bueno, como el del Girona lo normal es que haya cambios", finalizó.