Todo lo que tienes que saber de la jornada retro: El pasado de Villarreal y Athletic Club vuelve a vestirse de corto

La llamada Jornada Retro convierte esta fin de semana en un ejercicio de memoria colectiva, donde cada club rescata una parte de su identidad a través de su equipación. El destino ha querido que el rival del Villarreal CF sea un equipo clásico, de los de toda la vida y con historia a raudales, como el Athletic Club. El próximo domingo (21.00 horas), los seguidores más veteranos del Submarino recordarán épocas pasadas, aunque ahora los Víctor, Craioveanu o Riquelme se han convertido en Gerard Moreno, Comesaña o Parejo y, en lugar del viejo San Mamés, a unos pasos se encuentra un estadio impactante a la par que moderno .

El conjunto groguet causó sensación con el lanzamiento de su camiseta, presentada el 19 de marzo en la Fashion Week de Madrid, por su guiño directo a los años en los que el Villarreal comenzó a establecerse en la élite española y a asomarse a competiciones europeas. El diseño remite a la mencionada década de los 90 y principios de los 2000, con elementos que conectaron con la memoria colectiva de los aficionados amarillos.

Los detalles de la equipación

El regreso del pantalón azul acompaña a una camiseta que recupera elementos clásicos, como el logotipo histórico de Joma y el escudo del Villarreal, ambos bordados. Además, la elección del cuello y las líneas azules en el lateral rememoran los inolvidables años de Riquelme con la elástica grogueta.

La elección de los modelos también fue un acierto de la entidad grogueta. El Villarreal reunió a Víctor Fernández ‘Chingu’, Gheorghe Craioveanu y a su capitán, Gerard Moreno, que tendrá el honor de poder vestir dicha equipación sobre el césped bilbaíno.

La galería de la equipación retro del Villarreal / Villarreal CF

La camiseta rojiblanca

Enfrente, el Athletic Club también se suma a la nostalgia, aunque viajando aún más lejos en el tiempo. El conjunto bilbaíno vestirá una equipación inspirada en el periodo comprendido entre 1970 y 1975, una etapa clave en su historia. La clásica camiseta rojiblanca de cuello cerrado estará de vuelta en San Mamés.

Aquel Athletic de los setenta representa mucho más que una estética. Fue una época de transformación institucional y deportiva, marcada por hitos como la Copa de 1973 y la consolidación de una filosofía característica de nuestro fútbol. Nombres como José Ángel Iribar o Txetxu Rojo forman parte de ese legado que ahora se traslada al terreno de juego y que tuvo como embajador en su presentación oficial a Gaizka Toquero.

Gaiza Toquero, con la camiseta retro del Athletic Club en la Fashion Week de Madrid / Athletic Club

Además, durante la semana ambos clubes han ido produciendo contenido bajo el lema retro y que prolongarán hasta la celebración del encuentro.

La experiencia completa de la jornada retro

LaLiga anunció una jornada retro en la que la experiencia iba a ser completa. Junto a las equipaciones, distintos elementos caracterizarán un fin de semana señalado por los nostálgicos.

Cuatro equipos vestirán con sus equipaciones habituales. Barcelona, Rayo y Getafe argumentaron problemas logísticos , pero participarán en la jornada, mientras que el Real Madrid se desvinculó de la iniciativa en su guerrilla particular contra LaLiga.

La retransmisión incorporará grafismos específicos inspirados en la estética de décadas pasadas, con una identidad visual completamente adaptada al concepto retro. Marcadores, transiciones, rótulos y elementos gráficos recrearán el lenguaje visual del fútbol que se respiraba en otras épocas.

Así serán algunos de los gráficos que incorporará la retransmisión durante la jornada retro / LaLiga

El balón oficial ha sido diseñado para la ocasión y presenta una imagen inspirada en los que marcaron el fútbol de finales de los años 90. Además, LaLiga mutó a su tradicional logo en su perfil de redes sociales desde el comienzo de la actual semana.