Directo Athletic Club-Villarreal: El Submarino quiere reencontrarse con la victoria como visitante

El Villarreal CF tendrá una nueva oportunidad para redimirse del encuentro realizado el pasado lunes en Montilivi ante el Girona y estrenarse a domicilio en la segunda vuelta del campeonato. Lo intentará en un escenario de alta dificulta, San Mamés, aunque contra un Athletic Club que no está en sus mejores momentos y ha perdido la motivación por poder tener altos objetivos hasta final de temporada.

Para el encuentro Marcelino García Toral recupera a Rafa Marín, que ha viajado con el equipo amarillo a tierras bilbaínas, aunque no va a poder contar con Logan Costa o Thomas Partey que eran duda.

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