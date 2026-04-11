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Directo Athletic Club-Villarreal: El Submarino quiere reencontrarse con la victoria como visitante
El cuadro 'groguet' tiene una nueva oportunidad de aumentar su distancia respecto al Atlético de Madrid
El Villarreal CF tendrá una nueva oportunidad para redimirse del encuentro realizado el pasado lunes en Montilivi ante el Girona y estrenarse a domicilio en la segunda vuelta del campeonato. Lo intentará en un escenario de alta dificulta, San Mamés, aunque contra un Athletic Club que no está en sus mejores momentos y ha perdido la motivación por poder tener altos objetivos hasta final de temporada.
Para el encuentro Marcelino García Toral recupera a Rafa Marín, que ha viajado con el equipo amarillo a tierras bilbaínas, aunque no va a poder contar con Logan Costa o Thomas Partey que eran duda.
Puedes seguir las novedades del encuentro en directo en Mediterráneo.
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