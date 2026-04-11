La plantilla profesional hace el mejor regalos posible a los jóvenes del Campus de Pascua del Villarreal CF

Alrededor de un centenar de niños fueron felices en Miralcamp durante la matinal de este pasado viernes. La visita de los jugadores del Villarreal CF a los chicos y chicas que han participado en el Campus de Pascua 2026 del club de la Plana Baixa dejó una de esas imágenes que resumen a la perfección la esencia de un club que cuida su cantera, su entorno y el vínculo con los más jóvenes. Lo que para la plantilla amarilla fue un alto en la rutina competitiva antes del entrenamiento, para los participantes se convirtió en una sorpresa inolvidable. Sonrisas, fotografías, autógrafos y muchas miradas de admiración marcaron una jornada muy especial en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde el futbol volvió a demostrar que también es cercanía, ejemplo e ilusión.

La plantilla del Villarreal CF visitó el Campus de Pascua 2026 en la Ciudad Deportiva Llaneza / Villarreal CF

Los futbolistas del primer equipo, dirigidos por Marcelino García Toral, compartieron un rato distendido con los jóvenes deportistas tras una semana de entrenamientos, aprendizaje y convivencia. El ambiente fue inmejorable. Los niños y niñas pudieron comprobar de cerca cómo son sus ídolos fuera del césped: cercanos, atentos y volcados con una afición que sueña con seguir viendo crecer al Villarreal. Ese contacto directo refuerza el sentimiento de pertenencia y deja una huella imborrable en unos jóvenes que encuentran en estos referentes el espejo en el que mirarse.

La plantilla del Villarreal CF visitó el Campus de Pascua 2026 en la Ciudad Deportiva Llaneza, Ayoze en la imagen. / Villarreal CF

Momento clave para el equipo

Además, la visita llega en un momento deportivo especialmente ilusionante para el Submarino Amarillo. El Villarreal afronta este tramo decisivo de la temporada 2025/26 instalado en la tercera posición de Primera División, con 58 puntos en 30 jornadas, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid, una situación que confirma la solidez y la ambición del proyecto de Marcelino. Esa buena dinámica competitiva se traslada también al ánimo del club, que vive con optimismo un curso en el que el equipo ha vuelto a colocarse entre los grandes del campeonato.

La plantilla del Villarreal CF visitó el Campus de Pascua 2026 en la Ciudad Deportiva Llaneza, Alberto Moleiro en la imagen. / Villarreal CF

Al asalto de San Mamés

Tras este paréntesis cargado de cercanía y emoción, el Villarreal ya enfoca un compromiso de máxima exigencia. Los amarillos visitarán este domingo 12 de abril a las 21.00 horas al Athletic Club en San Mamés, en un encuentro de enorme importancia para afianzar su posición en la zona noble de la tabla y dar un paso más hacia el objetivo europeo. Antes de poner rumbo a Bilbao desde València, la plantilla completará este sábado su última sesión de trabajo. Será el cierre de una semana redonda: primero sembrando ilusión entre los más jóvenes y después buscando un triunfo de prestigio en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español.