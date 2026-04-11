El Villarreal B busca tres puntos ante el Algeciras para cimentar su plaza de 'play-off'

Lo bueno de este Villarreal B que suma 126 días sin perder como local es que llega a este tramo decisión de la liga dependiendo de sí mismo para asegurarse el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División. Así es que toca aprovechar el momento. Llega este mediodía un Algeciras bien posicionado en la tabla, con alguna que otra baja. Así que el Mini Estadi deberá ser decisivo para los intereses del equipo de David Albelda (12.00 horas).

El delantero Ettienn Ettoo y el defensa Jean Yves en el entranmiento del filial del miércoles. / Juan Francisco Roca

Llega un Algeciras que no renuncia a nada y dispuesto a dar mucha guerra. En su último desplazamiento consiguió una sonada victoria en el campo del Europa (0-3). En la clasificación el equipo del Campo de Gibraltar está a tres puntos del filial amarillo, así que confianza cero para afrontar un partido que tiene que servir para que la escuadra de la Plana se consolide en zona de ‘play-off’ a falta de ocho jornadas para finalizar la fase regular.

Para este encuentro David Albelda podría disponer de su equipo de gala. Dando continuidad a un once que más o menos ha venido siendo el mismo en los últimos partidos jugados. Regresa el delantero Albert García tras cumplir el partido de sanción, mientras que siguen en el dique seco jugadores como Facundo Viveros y Leo Salazar, este último incluso podría ser la novedad en la citación.

En el partido de la primera vuelta en Nuevo Mirador el Villarreal B arrancó un empate (0-0), y en los dos precedentes en el Mini Estadi una de arena con derrota la temporada 2024/25 (0-3, Manin, Álvaro Leiva y Juan Hernández) y una de cal la campaña 2021/22 (3-0, Carlo Adriano, Migue Leal y Sergio Lozano).

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Ismael Sierra, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Macía; Joselillo Gaitán, Hugo López, Ayman; y Ettienn Eto’o.