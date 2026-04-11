El Villarreal recupera a uno de sus soldados para la batalla de San Mamés: estas son las bajas y novedades del Submarino

Tres son los futbolistas que eran duda en el Villarreal CF de cara al partido de este domingo en San Mamés, donde el Submarino se medirá al Athletic Club de Bilbao (21.00 horas), Rafa Marín, Logan Costa y Thomas Partey, pero solo uno de ellos podrá entrar en la convocatoria para Bilbao.

Como confirmó el pasado viernes Marcelino, podrá contar con Rafa Marín pero no con Logan Costa, «pendiente de unas pruebas en la rodilla contraria a la que se lesionó este verano», ni con Thomas Partey, que «arrastra problemas musculares en el cuádriceps».

Rafa Marín (d), futbolista del Villarreal, en un entrenamiento junto a Thomas Partey (i). / Villarreal CF

Habrá novedades

El técnico avanzó que habrá novedades en el once. «Cuando jugamos un partido tan bueno como ante la Real lo normal es que no haya cambios. Pero tras uno bastante menos bueno, como el del Girona, lo normal es que haya cambios», finalizó.

A su vez, sobre el duelo ante el Athletic Club del domingo, Marcelino reclamó a su equipo «ser más incisivo fuera de casa» de lo que lo han sido en sus últimos partidos como visitante. «Fuera de casa, respecto a los partidos en casa, los números son diferentes. Tenemos que ser más incisivos fuera de casa de lo que lo hemos sido los últimos partidos, en unos por unas circunstancias y otros por otras pero fuera nos está faltando. En líneas generales, somos menos incisivos de lo que lo éramos la semana pasada», comentó el míster.

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa de este viernes previa al Athletic-Villarreal. / Villarreal CF

'Marce' valora la temporada amarilla

El entrenador asturiano Marcelino García Toral aprovechó el duelo ante el Athletic, un conjunto con el que compitieron hasta el final de la pasada campaña y al que ahora avanzan en 20 puntos, para reivindicar la temporada de su equipo.

«Ellos están luchando por entrar en Europa y veo aquí un ambiente que a veces minusvalora lo que estamos haciendo: estar terceros en la jornada 30 y estar desde el inicio entre los cuatro primeros. Nos enfrentamos a un equipo con similares ambiciones, que el año pasado sumamos los dos 70 puntos y al que ahora le sacamos 20. Viene a significar la gran temporada que estamos haciendo y que ellos han tenido un rendimiento menor, seguramente influidos por las lesiones», apuntó.

Marcelino dijo que espera «un partido muy difícil», y afirmó para finalizar que «el Athletic en su campo es muy poderoso».