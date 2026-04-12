Festival goleador de un Villarreal B que huele a ‘play-off’ de ascenso a Segunda División (4-0)
Gran partido de los muchachos de David Albelda ante un Algeciras ampliamente superado
Qué bien llega el Villarreal B de David Albelda al tramo más decisivo de la temporada. Ante el Algeciras sumó la segunda victoria consecutiva (seis jornadas sin perder) y mostrando la credencia de equipo que, si no se tuercen mucho las cosas, está llamado para disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Hay que ir partido a partido, y el primer obstáculo se superó en el Mini Estadi ante un rival que claudicó ante el vendaval amarillo en el arranque de las dos partes.
A los dos minutos el filial ya mandaba en el marcador. Albert García, que cuajó un gran encuentro con un gol y dos asistencias, puso el 1-0. Es verdad que el Algeciras dispuso de dos ocasiones para empatar en botas de Juanma García (golpeó al larguero y al palo, revisado por el Vídeo Support) y de Rastrojo, que envió el cuero alto. Con ese 1-0 y con un conjunto del Campo de Gibraltar muy metido en el encuentro y con posesión, se llegó al descanso.
A por todas
En la segunda parte el 2-0 de Joselillo Gaitán, tras una jugada de Dani Budesca, le hizo mucho daño al Algeciras. Sin solución de continuidad (min. 56), el pase de Albert García a Ettiennee Eto’o acabó con el cuero al fondo de las mallas y aquello empezaba a ser un festival para el equipo de David Albelda. El fuerte vendaval amarillo derivó en el 4-0 en el minuto 67 donde repitió el malagueño Joselillo Gaitán al culminar otro buen servicio de Albert García. El quinto no llegó porque el palo escupió un tiro envenenado del extremo Barry. Al final 4-0.
La próxima cita para el Villarreal B será el sábado, día 11, en el estadio Santo Domingo frente a un Alcorcón que es noveno y que este pasado sábado perdió en el campo del Tarazona (2-0).
Ficha técnica:
-4- Villarreal B: Rubén; Budesca, Jean Yves, Lautaro, Eneko; Nizar (Bonafé, min. 79), Carlos Macia (Pascual, min. 69), Thiam, Gaitán (Barry, min. 69); Eto’o (Hugo López, min. 58) y Albert García (Ayman, min. 69).
-0- Algeciras: Iván Moreno; París Dot, Ángel López (Mani, min. 56), Víctor Ruiz, José Carlos (Avilés, min. 56); Jony Álamo. Dani Garrido (Riley, min. 72); Obeng, Rastrojo, Tomás Sánchez; y Juanma García (Arauz, min. 83).
Goles: 1-0. Min. 2: Albert García. 2-0. Min. 47: Gaitán. 3-0. Min. 56: Eto’o. 4-0. Min. 67: Gaitán.
Árbitro: Gerard Brull Acerete (Madrid). Amonestó al local Lautaro; y a los visitantes París Dot y Tomás Sánchez.
Campo: Mini Estadi.
Entrada: 800 espectadores.
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