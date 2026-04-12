LaLiga vuelve a castigar al Villarreal con un mal horario frente al Levante

El Villarreal CF conoció en el día de ayer su horario para la jornada 34, donde el Submarino recibirá al Levante en un duelo autonómico de la Comunitat Valenciana, donde los cinco que ha disputado esta temporada los ha saldado con victoria. El encuentro se disputará el sábado 2 de mayo a las 14 horas, según confirmó LaLiga, que hizo públicos algunos de los horarios.

Partidos previos del Submarino

Antes del mentado partido, el Villarreal tendrá tres citas por delante. Su travesía comenzará este domingo a las 21:00 horas en San Mamés para medirse al Athletic Club, después viajará hasta Oviedo el próximo jueves 23 de abril a las 21:30 horas y, por último, recibirá al Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica el domingo 26 de abril a las 21:00 horas.

La sorpresa en el anuncio recayó en los encuentros entre el Valencia y el Atlético de Madrid o en el Osasuna-Barcelona y EspanyolReal Madrid que no tienen asignado horario.

Eso sí, LaLiga avanzó que esos choques se distribuirán las franjas horarias que han quedado libres, que son el sábado 2 de mayo a las 16.15, ese mismo día a las 21 horas y el domingo 3 de mayo a las 21 horas y que esa asignación se hará una vez acabe la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones.