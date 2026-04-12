'Mediterráneo' en Bilbao | El análisis previo del Athletic-Villareal por Ismael Mateu

La 31ª jornada de LaLiga en Primera División tiene uno de los partidos más atractivos este domingo, 12 de abril, a las 21.00 horas, con el Submarino como protagonista. Ismael Mateu, enviado especial de Mediterráneo, analiza en un vídeo desde el hotel de concentración del conjunto amarillo, el NH Collection Villa de Bilbao, la previa del Athletic Club-Villarreal CF, a pocas horas de la batalla de San Mamés.

En el seno del Submarino se es consciente de que se debe mejorar la imagen fuera de casa de la segunda vuelta y qué mejor forma de hacerlo superando esta noche al Athletic Club de Bilbao en una batalla de San Mamés en la que se esperan cambios en el once groguet.

Marcelino, a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

La pobre imagen ofrecida el pasado lunes en Girona, con derrota por 1-0 y sin remates amarillos entre palos, unido a la mala dinámica a domicilio en la segunda vuelta no invitan al optimismo.

A mejorar registros

El conjunto que dirige Marcelino García Toral no conoce la victoria en los seis encuentros que ha disputado fuera del Estadio de la Cerámica en la segunda parte del campeonato, con cuatro derrotas en los campos de Betis, Getafe, Barcelona y Girona, y dos empates frente a Osasuna y Alavés.

Es por ello que el técnico asturiano quiere darle una vuelta de tuerca al equipo, en busca de recuperar la intensidad y la ambición con las que encararon los duelos a domicilio en la primera vuelta.

Villarreal Llegada Bilbao 00 /

Gran recibimiento a la expedición

El conjunto amarillo se ejercitó en la matinal del sábado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para, tras comer y descansar, poner rumbo a Bilbao, estableciendo su cuartel general en el hotel NH Collection Villa de Bilbao, a escasamente 1,3 kilómetros de San Mamés. Una expedición en la que entró como novedad Rafa Marín, que dejó atrás sus molestias física.

Por contra, Logan Costa todavía no está para competir, por lo que no entró en la lista, al igual que el ghanés Thomas Partey, que sigue aquejado de unos problemas en uno de sus cuádriceps. Ambos se unen a Juan Foyth, lesionado de larga duración, como las bajas amarillas para este compromiso.

Mikautadze, solicitado por aficionados georgianos a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

Marcelino guarda muy en secreto el once, el cual sus futbolistas no conocerán hasta pocas horas antes de un choque muy atractivo, en el que el Submarino debe dejar atrás los fantasmas del pasado, los antecedentes negativos en La Catedral (solo 1 victoria en las últimas 13 visitas) y debe afrontar, sin miedo, la batalla de San Mamés.

Los posibles onces de Athletic y Villarreal