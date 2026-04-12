La previa del Athletic-Villlarreal | San Mamés: ¡Quién dijo miedo!

¡Quién dijo miedo! Al menos, en el Villarreal CF no lo hay. Respeto sí, y mucho, al tratarse de La Catedral y su historia como estadio complicado donde los haya, pero en el seno del Submarino se es consciente de que se debe mejorar la imagen fuera de casa de la segunda vuelta y qué mejor forma de hacerlo superando esta noche al Athletic Club de Bilbao en una batalla de San Mamés en la que se esperan cambios en el once groguet.

La pobre imagen ofrecida el pasado lunes en Girona, con derrota por 1-0 y sin remates amarillos entre palos, unido a la mala dinámica a domicilio en la segunda vuelta no invitan al optimismo.

Mikautadze firma autógrafos a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

A mejorar registros

El conjunto que dirige Marcelino García Toral no conoce la victoria en los seis encuentros que ha disputado fuera del Estadio de la Cerámica en la segunda parte del campeonato, con cuatro derrotas en los campos de Betis, Getafe, Barcelona y Girona, y dos empates frente a Osasuna y Alavés.

Es por ello que el técnico asturiano quiere darle una vuelta de tuerca al equipo, en busca de recuperar la intensidad y la ambición con las que encararon los duelos a domicilio en la primera vuelta.

Marcelino firma autógrafos a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

La expedición

El conjunto amarillo se ejercitó en la matinal del sábado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para, tras comer y descansar, poner rumbo a Bilbao, estableciendo su cuartel general en el hotel NH Collection Villa de Bilbao, a escasamente 1,3 kilómetros de San Mamés. Una expedición en la que entró como novedad Rafa Marín, que dejó atrás sus molestias física.

Villarreal Llegada Bilbao 00 /

Por contra, Logan Costa todavía no está para competir, por lo que no entró en la lista, al igual que el ghanés Thomas Partey, que sigue aquejado de unos problemas en uno de sus cuádriceps. Ambos se unen a Juan Foyth, lesionado de larga duración, como las bajas amarillas para este compromiso.

Novedades

Un duelo para el que el propio Marcelino anunció que habrá novedades en el once titular, especialmente en las bandas. Por un lado, los laterales podrían cambiar, en la derecha estará Santiago Mouriño aunque con la opción del estadounidense Alex Freeman, así como Sergi Cardona, que reemplazaría a Pedraza. En el eje de la zaga, probablemente regrese Rafa Marín, lo que haría que Marcelino diera descanso a Renato Veiga.

Parejo firma autógrafos a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

En el centro del campo, el doble pivote parece inamovible con Santi Comesaña y Pape Gueye, precisamente dos de los jugadores que mejor rindieron en Girona.

El ataque

Sí que podría haber novedades en los extremos, ya que Buchanan entraría en la derecha por Nicolas Pepe y Alberto Moleiro podría también descansar, dándole la alternativa de inicio a Alfon González.

Arriba todo hace indicar que Mikautadze y Gerard Moreno serían la dupla ofensiva, puesto que su momento es óptimo, aunque Nico Pepe podría ser usado en punta dando descanso a Gerard.

Los jugadores amarillos, a la llegada del Villarreal a Bilbao. / Ismael Mateu

Marcelino guarda muy en secreto el once, el cual sus futbolistas no conocerán hasta pocas horas antes de un choque muy atractivo, en el que el Submarino debe dejar atrás los fantasmas del pasado, los antecedentes negativos en La Catedral (solo 1 victoria en las últimas 13 visitas) y debe afrontar, sin miedo, la batalla de San Mamés.

Los posibles onces de Athletic y Villarreal