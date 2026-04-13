Alfon valora la victoria del Villarreal en Bilbao: “El equipo ha hecho las cosas como tocaban”

El jugador del Villarreal Alfonso González ‘Alfon’, que en su primera titularidad fue uno de los goleadores para llevarse el triunfo de San Mamés ante el Ahtletic (1-2), destacó que su equipo "ha trabajado bien y ha hecho las cosas como tocaban".

"Sabíamos que veníamos a un campo complicado, que íbamos a sufrir por momentos. Es un triunfo importante para nosotros”, valoró el albaceteño en los micrófonos de Movistar+, tras el encuentro.

En cuanto a su debut en un once de Marcelino, Alfon dijo que “ha sido un partido muy completo, he estado muy cómodo, muy a gusto". "Los compañeros me hay ayudado mucho y me lo han puesto muy fácil. Estoy feliz por ellos, por la victoria y por el trabajo del equipo”, destacó.

El gol: "He tenido fe"

Sobre su gol, logrado tras un error de Iñigo Lekue, el extremo explicó: “he tenido fe en ese balón, me lo he podido llevar, he podido encarar y feliz por poder ayudar al equipo”. “Todos los delanteros queremos hacer goles”, apostilló.

Alfon también quiso poner en valor la buena marcha del Villarreal en LaLiga, tercer clasificado. “Tiene mucho mérito, estamos jugando contra rivales muy importantes, sumando y ganando en campos complicados. En casa también estamos siendo muy sólidos. El trabajo del equipo tiene mucho mérito. Hacemos las cosas muy bien. Los puntos y las estadísticas están ahí. Estamos muy felices por ello”, concluyó.