El análisis de Marcelino tras el Athletic Club-Villarreal: "Si mantenemos la mentalidad de hoy, seguramente seremos terceros"
El técnico se enorgullece del trabajo de sus futbolistas en uno de los campos más complicados del país
El Villarreal CF sumó un importante triunfo ante el Athletic Club (1-2) en San Mamés que le acerca a la Champions League y le distancia a cuatro puntos de la cuarta posición. El técnico, Marcelino García Toral, se mostró orgulloso de la mentalidad de sus jugadores y el trabajo durante toda la temporada: "Sumar dos participaciones en Champions consecutivas, hacer estos puntos y sacarle al quinto clasificado 15 puntos deja entrever la gran temporada que estamos haciendo", argumentó.
Puedes leer las declaraciones del técnico al completo a continuación
Valoración del partido
Creo que el fútbol es un total y creo que por hacer los cuatro cambios, hayamos ganado hoy. El equipo ha intentado igualar la intensidad del Athletic, hemos tenido acierto en momentos puntuales que pudo ser decisivo y creo que jugamos un primer tiempo buenísimo. Tuvimos ese pequeño golpe de fortuna que fue meter el segundo gol cuando nos íbamos al descanso, al contrario que el pasado lunes (Girona) que lo encajamos nosotros. En el segundo tiempo nos costó y sufrimos bastante. Quiero darle la enhorabuena a todos los jugadores por ese cambio de mentalidad para poner todo lo que tenían para ganar aquí. Es mi primera vez como entrenador que gano aquí como visitante.
Pelear por la tercera plaza
Si tenemos la mentalidad que hemos tenido hoy, seguramente quedaremos terceros. Pero no es sencillo. Este escenario es ilusionante y todo eso te lleva a olvidar el cansancio físico y mental. Nosotros estamos en una situación, como el Athletic que también ha jugado Champions, que la suma de jornadas se van acumulando y el cansancio se va notando. Por eso estamos siendo un poco irregulares, como la mayoría de rivales de la parte alta.
Dudas en el Athletic
No he percibido dudas en el rival. Ellos han entrado fuerte, peor nosotros fuimos capaces de dar el primer tirón de juego. Luego encontramos a Gerard y hoy estuvo impresionante, hizo una exhibición de como jugar al fútbol presionado. La reacción del Athletic Club al inicio del segundo tiempo fue muy buena y prácticamente no nos dejaban salir aunque hubo acciones a la contra que tuvimos salidas para haber sentenciado. Jugamos un partido muy completo hoy.
¿Va a pasarlo mal el Athletic?
De ninguna manera. No va a pasar apuros. El Athletic tuvo muchas dificultades. Cuando a los equipos nos faltan jugadores importantes durante mucho tiempo, todos los echamos de menos. No solo es el tiempo que estás fuera, sino que luego tienes que adquirir el mejor momento de forma. Tienen un extraordinario entrenador y un magnífico equipo. Si que es verdad que he notado un poco enrarecido el ambiente, algo que aquí no suele suceder, pero no va a tener ningún problema"
La temporada de Mouriño
Mouriño salvo un problema que tuvo con la rodilla y que jugó un poco tocado, se ha mostrado toda la temporada convincente. Se ha enfrentado a grandísimos regateadores y en la mayoría de partidos ha salido ganador. Si te encara Nico, alguna vez te tendrá que regatear, pero en líneas generales su temporada en magnífica.
El partidazo de Gerard Moreno
Todos sabemos que futbolista es Gerard. Yo no sé si jugando a este nivel las jornadas que quedan será un futurible mundialista. Tiene una doble virtud: que hace jugar al equipo cuando el esférico sobrepasa los centrocampistas contrarios y luego que tiene gol. Juntar todo eso y sumar goles, es complicado. Este tramo final está disfrutando, muchísimo menos de lo que ha sufrido en los últimos años.
Cuarta temporada que alcanza los 60 puntos
Hasta el día de hoy estoy muy orgulloso de nuestra trayectoria en el Villarreal, muy por encima de lo esperado. Sumar dos participaciones en Champions consecutivas, hacer estos puntos y sacarle al quinto clasificado 15 puntos deja entrever la gran temporada que estamos haciendo. Luego hay interpretaciones para todo: 'a veces tenemos poco el balón' o 'somos muy defensivos'. Yo estoy muy orgulloso del trabajo de mi cuerpo técnico y futbolistas.
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