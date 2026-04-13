El jugador del Villarreal Thomas Partey se declara inocente de dos nuevas acusaciones de violación

Thomas Partey ha regresado este lunes a los juzgados de Londres. El mediocentro del Villarreal CF, club con el que termina contrato este próximo 30 de junio, se ha declarado inocente de dos nuevas acusaciones de violación.

El futbolista ghanés ha comparecido el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark para negar haber violado dos veces a una mujer en Londres, Reino Unido, en un día de diciembre de 2020.

Thomas Partey, futbolista ghanés del Villarreal CF, ha comparecido el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark por dos nuevas acusaciones de violación. / NEIL HALL

Acusado de nuevo este pasado febrero

El centrocampista ya había sido acusado en julio del año pasado de cinco cargos de violación y una acusación de agresión sexual, que se remontan a 2021 y 2022. Un Thomas que anteriormente se había declarado inocente de dichos cargos, cuyo juicio está programado para noviembre de este año 2026.

Los dos nuevos cargos de violación se anunciaron en febrero de este año y, este lunes, el juez Tony Baumgartner, magistrado de Westminster, accedió a que todas las acusaciones se juzgaran conjuntamente. Eso sí, el magistrado advirtió a Partey y a los abogados del caso que el juicio podría retrasarse hasta enero del próximo año.

Thomas Partey, futbolista ghanés del Villarreal CF, ha comparecido el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark por dos nuevas acusaciones de violación. / NEIL HALL

Ocho cargos de presuntos abusos sexuales

En total, el futbolista se ha declarado inocente de siete cargos de violación y un cargo de agresión sexual, relacionados con las acusaciones de cuatro mujeres diferentes.

Partey, vestido con pantalones gris oscuro, un jersey negro sobre una camisa blanca y elegantes zapatos negros, habló para declararse inocente en dos ocasiones durante la audiencia de este lunes. Y salió del muelle con la chaqueta de su traje gris carbón colgada sobre el hombro izquierdo, según puede verse en las imágenes de este artículo, ofrecidas por la Agencia EFE.

Partey estuvo ausente del Tribunal de Magistrados de Westminster el mes pasado, cuando los cargos se presentaron ante el juez por primera vez, pero su abogado indicó que se declararían inocentes.

Thomas Partey, futbolista ghanés del Villarreal CF, ha comparecido el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark por dos nuevas acusaciones de violación. / NEIL HALL

Está en libertad bajo fianza

El centrocampista ghanés del Villarreal se encuentra en libertad bajo fianza durante el proceso judicial, con la condición de que no contacte con las presuntas víctimas. Se espera, según Sky Sports, que el juez Bennathan sea el encargado de juzgar el caso.

El caso de Partey está programado para ser presentado ante el tribunal el 14 de mayo para una audiencia preliminar, tras lo cual se tomará una decisión sobre la fecha exacta del juicio una vez que se haya confirmado al juez.