El uno a uno del Villarreal contra el Athletic | Vota al mejor

Luiz Júnior |7|

Se mantuvo firme en un partido complicado, con mucho bombardeo de balones. Usó mucho los puños y paró lo parable.

Santiago Mouriño |8|

Es un valor seguro y nunca falla. Serio, fuerte e infranqueable en defensa y con potencia para salir con el balón por banda.

Bien en líneas generales, haciendo las coberturas, con buen juego aéreo y con salida. Se la jugó en la acción que vio la amarilla.

Renato Veiga |7|

Fuerte, contundente y sin dar concesiones al rival. Buenas coberturas, con buena utilización del cuerpo y sin complicarse.

Sergi Cardona |8|

Supo sufrir en defensa en un partido complicado. Rápido, con proyección ofensiva y autor de un golazo de vaselina.

Santi Comesaña |7|

Buena labor oscura la del gallego, que equilibró al equipo en la medular, sin arriesgar con balón y con mucho rigor táctico.

Pape Gueye |8|

Recuperó varios balones, oxigenó al equipo y llegó desde segunda línea. Intervino en los dos goles y tuvo dos ocasiones.

Buchanan |8|

Muy incisivo por banda, con desborde y mucha llegada. Asistió mucho al área y fue peligroso. Muy rápido con balón.

Alfon González |8|

Rápido, implicado y con mucha intensidad. Inició la acción del 0-1 y robó un balón clave. Marcó el 0-2 en un mano a mano.

Gerard Moreno |9|

El capitán del Villarreal es un súper clase. Puso el ritmo del juego, la calidad y los mejores pases

Oluwaseyi |8|

Buen regreso al once, con profundidad en ataque, desmarques y generando peligro. Dio la asistencia del 0-1 y pudo marcar.

TAMBIÉN JUGARON

Rafa Marín | 6 |. Serio. Ayudó en la defensa de la ventaja.

Nico Pepe | 6 |. Rápido. Anduvo cerca del gol.

Mikautadze | 6 |. Intuitivo. También pudo marcar.

Moleiro | 5 |. Falló una clara.

Parejo | 5 |. Con oficio.