El uno a uno del Villarreal contra el Athletic | Vota al mejor
Gran victoria del Submarino en San Mamés, con goles de Cardona y Alfon (1-2)
Luiz Júnior |7|
Se mantuvo firme en un partido complicado, con mucho bombardeo de balones. Usó mucho los puños y paró lo parable.
Santiago Mouriño |8|
Es un valor seguro y nunca falla. Serio, fuerte e infranqueable en defensa y con potencia para salir con el balón por banda.
Pau Navarro |7|
Bien en líneas generales, haciendo las coberturas, con buen juego aéreo y con salida. Se la jugó en la acción que vio la amarilla.
Renato Veiga |7|
Fuerte, contundente y sin dar concesiones al rival. Buenas coberturas, con buena utilización del cuerpo y sin complicarse.
Sergi Cardona |8|
Supo sufrir en defensa en un partido complicado. Rápido, con proyección ofensiva y autor de un golazo de vaselina.
Santi Comesaña |7|
Buena labor oscura la del gallego, que equilibró al equipo en la medular, sin arriesgar con balón y con mucho rigor táctico.
Pape Gueye |8|
Recuperó varios balones, oxigenó al equipo y llegó desde segunda línea. Intervino en los dos goles y tuvo dos ocasiones.
Buchanan |8|
Muy incisivo por banda, con desborde y mucha llegada. Asistió mucho al área y fue peligroso. Muy rápido con balón.
Alfon González |8|
Rápido, implicado y con mucha intensidad. Inició la acción del 0-1 y robó un balón clave. Marcó el 0-2 en un mano a mano.
Gerard Moreno |9|
El capitán del Villarreal es un súper clase. Puso el ritmo del juego, la calidad y los mejores pases
Oluwaseyi |8|
Buen regreso al once, con profundidad en ataque, desmarques y generando peligro. Dio la asistencia del 0-1 y pudo marcar.
TAMBIÉN JUGARON
Rafa Marín | 6 |. Serio. Ayudó en la defensa de la ventaja.
Nico Pepe | 6 |. Rápido. Anduvo cerca del gol.
Mikautadze | 6 |. Intuitivo. También pudo marcar.
Moleiro | 5 |. Falló una clara.
Parejo | 5 |. Con oficio.
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