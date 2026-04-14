La fortuna de ser VIP en San Mamés: la experiencia de Rafael, el suscriptor de 'Mediterráneo' que viajó con el Villarreal

Pocos son los privilegiados que tienen la ocasión de poder acompañar a un club de élite en uno de sus desplazamientos de LaLiga. Gracias a Mediterráneo, un suscriptor y su acompañante pueden disfrutarlo cada una de las jornadas de Primera División a domicilio. En esta caso, ante la visita a San Mamés, el castellonense Rafael Martínez López fue el agraciado que tuvo en suerte acompañar al Villarreal CF a Bilbao.

Gerente de la Cafetería Ana en Castelló, Rafael acudió al desplazamiento con su amigo Antonio Miralles, quienes disfrutaron de una experiencia inolvidable.

El suscriptor de 'Medterráneo' Rafael Martínez acudió al desplazamiento a Bilbao con el Villarreal junto a su amigo Antonio Miralles. / Ismael Mateu

Agradecido

«Fue increíble, quiero agradecer a Mediterráneo la oportunidad de vivir esta experiencia tan bonita», explicó el suscriptor.

«Ir con los futbolistas en el avión, estar en el hotel, poder compartir y hablar con ellos... fue fantástico. Y además disfrutar de Bilbao y ver en directo la gran victoria en San Mamés, una pasada», reconocía muy agradecido.

El suscriptor de 'Medterráneo' Rafael Martínez acudió al desplazamiento a Bilbao con el Villarreal y se fotografió con Luiz Júnior. / Mediterráneo

El siguiente, en Oviedo

Cabe recordar que este próximo fin de semana no hay Liga en Primera División. El siguiente partido del Submarino será en el campo del Real Oviedo, en la visita al Carlos Tartiere el jueves 23 de abril (21.30 h). Con motivo de este encuentro, Mediterráneo pondrá en breve en marcha un sorteo de una entrada doble para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del Real Oviedo-Villarreal CF y vivir una oportunidad única de acompañar al Submarino Amarillo en un desplazamiento clave, donde puede dejar prácticamente sellado su billete para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Esta promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más importantes del Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica.

El suscriptor de 'Medterráneo' Rafael Martínez acudió al desplazamiento a Bilbao con el Villarreal y se hizo un selfie en San Mamés. / Mediterráneo

¿Qué incluye el sorteo?

El ganador y su acompañante disfrutarán de un viaje organizado al detalle para no tener que preocuparse de nada y centrarse únicamente en disfrutar del fútbol. El premio incluye: viaje de ida y vuelta, alojamiento en hotel y entradas para el partido en Ovideo.

Al igual que hicieron Rafael y Antonio en Bilbao, un nuevo suscriptor de Mediterráneo y su acompañante podrán vivir la experiencia única de acompañar el Villarreal en un desplazamiento, en esta ocasión a Oviedo.