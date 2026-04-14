El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva en 10.000 m2 para construir nuevos campos de fútbol: ¡Aquí te lo contamos todo!

El Villarreal CF sigue mejorando sus instalaciones. Con vistas a una mejor comodidad en el trabajo diario y a tener un abanico mayor para que sus diferentes equipos puedan entrenarse, el club de la Plana Baixa compró recientemente 10.000 m2 para ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, ubicados en la zona que está entre el campo 5 y la nueva Ronda Sudoeste (ver imagen del mapa sombreada en azul).

Una inversión con la que la entidad que preside Fernando Roig, bajo la dirección del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ha iniciado una serie de obras para ampliar dicha ciudad deportiva.

En la misma, se están construyendo un nuevo campo de fútbol 11, que servirá además como dos de fútbol 8, así como otros tres campos de fútbol 5 para psicomotricidad, destinados a los más pequeños, es decir, a niños de entre 3 y 5 años de edad.

El Villarreal CF ha adquirido 10.000 m2 más para ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y ya está construyendo en la misma. / Toni Losas

Plazos y otras ampliaciones

Los operarios contratados por la entidad llevan ya un par de meses trabajando en dichas obras de ampliación, las cuáles se espera que puedan estar ya acabadas durante este próximo verano, ya que la idea del club es que dichos campos y mejoras estén listas para comenzar la temporada 2026-27.

Se trata de la primera fase prevista de una serie de adecuaciones que el club irá realizando progresivamente para ampliar y mejorar una Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza que ya de por sí son un ejemplo para todo el fútbol español y muchos conjuntos europeos.

El Villarreal CF ha adquirido 10.000 m2 más para ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y ya está construyendo en la misma. / Toni Losas

Más adecuaciones

De hecho, el club está trabajando en una segunda fase de redistribución y construcción de nuevos espacios en un recinto deportivo cinco estrellas donde conviven diariamente el primer equipo del Villarreal, el femenino y todos los conjuntos de la Cantera Grogueta.

Con esta ampliación, la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF pasará a tener una extensión de 130.000 m2, 10 campos de fútbol 11 y los tres nuevos de psicomotricidad que se unirán a los de fútbol 8 ya existentes.

El Villarreal CF ha adquirido 10.000 m2 más para ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y ya está construyendo en la misma. / Toni Losas

Instalaciones modélicas

A su vez, dispone de una residencia para los chavales de la cantera que llegan de cualquier parte del mundo a formarse como futbolistas, una instalación está situada en el camino Miralcamp de Vila-real.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva se componen de cinco campos de césped artificial, cinco de césped natural, una zona multiusos y dos amplios edificios. El mayor de ellos es la Residencia, que ejerce de cuartel general para el primer equipo y los futbolistas de las categorías inferiores.

El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva en 10.000 m2 para construir nuevos campos de fútbol. / Ismael Mateu

El segundo edificio son las Oficinas, en las que se alojan todo el personal administrativo y los despachos de la junta directiva.

Se trata de un edificio de oficinas de más de 1.500 m2, situado frente al campo de entrenamiento del primer equipo, que alberga las dependencias de gestión y dirección de los amarillos. Desde el departamento de marketing, protocolo, comunicación, secretaría técnica, los despachos de la directiva, cafetería e incluso hasta la agencia de viajes del Villarreal.