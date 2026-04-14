El Villarreal alcanza los 60 puntos por 13ª vez en Primera y afianza su gran temporada en zona Champions

El Villarreal CF vuelve a firmar una temporada de máximo nivel en Primera División. La victoria lograda ante el Athletic Club en San Mamés permitió al conjunto amarillo alcanzar los 60 puntos en LaLiga, una cifra de enorme valor histórico para la entidad amarillo. No en vano, el Submarino ha llegado o superado esa barrera en 13 de las 26 temporadas que ha disputado en la máxima categoría del fútbol español, un dato que refleja con claridad la dimensión competitiva que ha alcanzado el club a lo largo de su historia reciente.

Más allá del simbolismo estadístico, lo realmente importante es que este registro confirma la excelente temporada liguera del Villarreal, uno de los equipos más fiables y regulares del campeonato. El bloque dirigido por Marcelino García Toral ocupa actualmente la tercera posición, una plaza de enorme prestigio en una competición tan exigente como LaLiga EA Sports. Además, lo hace con una ventaja sólida: cuatro puntos sobre el Atlético de Madrid, que es cuarto, y quince puntos sobre el Real Betis, quinto clasificado. Una diferencia que refuerza la candidatura amarilla a cerrar el curso en puestos de Liga de Campeones.

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al Athletic-Villarreal. / Villarreal CF

Equipo competitivo

Este Villarreal CF ha sabido construir su temporada desde la competitividad, la personalidad y la constancia. Jornada tras jornada, el equipo ha mostrado una identidad reconocible, una idea clara de juego y una capacidad notable para sumar puntos tanto en casa como lejos del Estadio de la Cerámica. Alcanzar los 60 puntos a estas alturas del campeonato no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo sostenido que ha colocado al conjunto de la Plana Baixa entre los mejores equipos del fútbol español.

La figura de Marcelino también vuelve a salir reforzada. Con el técnico asturiano al frente, el Villarreal ha superado esta barrera en cuatro temporadas. Lo hizo con los 60 puntos de la campaña 2014-15, con los 64 de la 2015-16 y con los 70 puntos de la pasada temporada, además de quedarse muy cerca en la 2013-14, cuando el equipo terminó con 59 puntos. Su impacto en el crecimiento competitivo del Submarino es incuestionable y esta temporada vuelve a ser una prueba más de ello.

Alfon celebra el 0-2 del Villarreal en Bilbao. / LUIS TEJIDO / EFE

Otras temporadas históricas

En la historia del club, hay campañas especialmente brillantes en cuanto a puntuación, como los 77 puntos de la temporada 2007-08, los 75 de la 2004-05 y de la 2008-09, o los 67 de la 2016-17. Son cursos que forman parte de la memoria dorada del villarrealismo y que ahora encuentran continuidad en una temporada 2025/26 que ya puede ser considerada entre las más destacadas de los últimos años.

Gerard Moreno controlando el esférico ante Nico Williams. / Agencias

Precedente optimista

Además, existe un precedente que invita al optimismo en clave europea. Siempre que el Villarreal ha alcanzado los 60 puntos en Primera División, ha jugado competición europea la temporada siguiente. Es una estadística que subraya la trascendencia de este nuevo listón superado. El Villarreal CF, tercero en LaLiga y con ventaja sobre rivales directos como Atlético de Madrid y Real Betis, no solo está firmando una gran campaña, sino que vuelve a demostrar que se ha consolidado como uno de los proyectos más sólidos, ambiciosos y competitivos del fútbol español.