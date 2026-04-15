Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés.

Es la recompensa al trabajo bien hecho. El Villarreal CF disfruta de un merecido respiro. Después de asaltar San Mamés con una victoria de enorme valor competitivo y emocional. La plantilla del Submarino disfrutó de lo lindo del viaje de regreso a la Plana Baixa el pasado domingo, en la madrugada del lunes, primero por carretera desde Bilbao al Aeropuerto de Vitoria y, desde allí, a Valéncia, donde el primer equipo quedó liberado.

Es por ello que Marcelino García Toral ha decidido conceder tres días y medio de descanso a su plantilla, que no regresará al trabajo hasta la tarde del jueves 16 de abril en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. La medida no es casual ni responde solo al desgaste físico acumulado, sino que también actúa como premio a un grupo que viene sosteniendo una temporada liguera de altísimo nivel y que ha convertido la regularidad en su principal bandera.

Alfon González celebra el 0-2 del Villarreal en San Mamés. / Agencias

Satisfacción

El momento invita al optimismo. El conjunto amarillo se ha instalado con autoridad en la tercera plaza de LaLiga, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid, y ha dado un golpe casi definitivo en la pelea por la próxima Liga de Campeones. La clasificación oficial de LaLiga sitúa al Submarino en ese privilegiado tercer escalón, mientras distintas informaciones publicadas tras la jornada destacan que el equipo castellonense alcanzó los 61 puntos tras su triunfo en Bilbao y que maneja una renta de 15 puntos sobre el Real Betis, quinto clasificado, con siete jornadas todavía por disputarse.

En ese contexto, el descanso concedido por Marcelino tiene una lectura inequívoca: el Villarreal llega fuerte al tramo decisivo del campeonato y lo hace desde una posición de privilegio. El equipo no solo gana, sino que transmite sensación de madurez, competitividad y convicción.

Marcelino, entrenador del Villarreal. / Agencias

Triunfo de prestigio

Ha sabido levantarse en escenarios complejos, ha competido con personalidad lejos de La Cerámica y ha encontrado una estructura fiable para sostener su candidatura europea. De hecho, la victoria en San Mamés no fue un triunfo cualquiera, sino una demostración de carácter ante un rival exigente y en un estadio históricamente incómodo, una de esas victorias que refuerzan la convicción colectiva de que esta temporada puede terminar siendo memorable.

Además, el parón interno llega en un momento ideal para recuperar energías, rebajar tensiones y preparar con detalle la próxima salida liguera, prevista para el 23 de abril ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. La propia agenda oficial del club confirma ese siguiente compromiso, mientras que las informaciones posteriores al triunfo en Bilbao subrayan que el cuerpo técnico aprovechará estos días para seguir muy pendiente de la evolución física de varios futbolistas. En una recta final tan exigente, administrar cargas y cuidar el estado físico de la plantilla puede resultar tan decisivo como cualquier planteamiento táctico.

Gerard Moreno, capitán del Villarreal CF. / LALIGA

Excelente campaña liguera

Lo más importante para el entorno groguet es que este Villarreal de Marcelino ha dejado de vivir del corto plazo para instalarse en una dinámica de proyecto fiable. La tercera posición no es fruto de una casualidad, sino de una línea sostenida de rendimiento, ambición y oficio competitivo. El equipo ha superado ya registros muy altos a estas alturas del campeonato y se ha colocado en una situación inéditamente ventajosa en la lucha por la Champions, lo que confirma que el trabajo del entrenador asturiano ha devuelto al club a la dimensión que perseguía: la de aspirante serio, reconocible y competitivo en la élite.

La plantilla del Villarreal CF visitó el Campus de Pascua 2026 en la Ciudad Deportiva Llaneza, Ayoze en la imagen. / Villarreal CF

Por eso, más que un simple descanso, la decisión de Marcelino simboliza el excelente momento del Submarino Amarillo. El técnico sabe que su plantilla ha respondido con fútbol, con resultados y con jerarquía. Y también sabe que, en este punto del curso, descansar bien es otra forma de competir. El Submarino se toma aire, sí, pero lo hace desde arriba, mirando al resto desde una tercera plaza que refuerza su candidatura continental y alimenta la ilusión de una afición que empieza a ver la Champions League cada vez más cerca.