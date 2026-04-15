Oficial: El dinero que puede ingresar el Villarreal por Baena y Sorloth si el Atlético gana la Copa y la Champions

El Villarreal CF mira al Atlético de Madrid con un interés añadido en este final de temporada. No es solo una cuestión deportiva, por la pelea por la 3ª posición de la Primera División, ni por el calendario. También lo es de dinero.

Porque el club del Estadio de la Cerámica ya tiene garantizados más de cinco millones de euros por las variables pactadas en los traspasos de Alexander Sorloth y Álex Baena, y esa cifra todavía puede dispararse si el equipo rojiblanco levanta títulos en las próximas semanas.

La cuenta es potente. Y puede ir todavía a más.

Álex Baena, en una acción del España - Serbia en el Estadio de la Cerámica del Villarreal CF.. / Andreu Esteban / EFE

Cuánto ingresó el Villarreal por Sorloth y Álex Baena

Las dos operaciones ya fueron muy importantes de salida para el Villarreal. En el caso de Sorloth, la entidad amarilla cerró su traspaso al Atlético por 32 millones de euros fijos, además de distintas variables. En el de Baena, el acuerdo alcanzó los 42 millones fijos, con bonus adicionales que podían elevar todavía más la cantidad final.

Es decir, el Villarreal no solo vendió bien a dos futbolistas de enorme peso en su proyecto. También dejó abiertas puertas para seguir cobrando en función del rendimiento posterior de ambos en el Atlético, una política que suele aplicar en la mayoría de operaciones de compraventa el el consejedo delegado de la entidad grogueta, Fernando Roig Negueroles.

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra un gol en la Champions League. / Sergio Pérez / EFE

Más de cinco millones ya garantizados esta temporada

Ahí está ahora la clave de la historia. Con los méritos deportivos ya alcanzados por el Atlético y con el recorrido competitivo de ambos jugadores en la campaña 2025/26, el Villarreal tiene ya asegurado el ingreso de más de cinco millones de euros en concepto de variables.

Se trata de una cifra ya consolidada, que convierte a Sorloth y Baena en una fuente de ingresos añadida para el club de la Plana Baixa incluso después de haber salido del equipo.

Y eso, en términos de planificación, tiene un valor enorme. Porque no es lo mismo afrontar el cierre del ejercicio y el próximo mercado con un colchón ordinario que hacerlo con una inyección extraordinaria de varios millones ya en camino.

Álex Baena, exjugador del Villarreal, regresa al Estadio de la Cerámica por primera vez con la selección española. / Toni Losas

Lo que todavía puede cobrar el Villarreal de aquí a final de curso

El escenario puede ser todavía mejor para el Submarino. Mediterráneo ha podido contrastar que el Submarino podría ingresar otros seis millones adicionales si el conjunto de Diego Pablo Simeone remata la temporada con títulos y éxitos europeos, es decir, si el Atlético remata la temporada con éxito en las dos competiciones que tiene vivas.

El desglose es el siguiente:

Un millón de euros si gana la Copa del Rey.

de euros Dos millones de euros si se clasifica para la final de la Champions League .

de euros Tres millones de euros si conquista la Champions.

Eso significa que el Villarreal podría alcanzar prácticamente los 12 millones de euros en variables entre ambas operaciones solo en esta temporada. Una cifra lo bastante potente como para convertirse en uno de los grandes ingresos paralelos del ejercicio.

Alexander Sorloth, exdelantero del Villarreal ahora en el Atlético de Madrid. / Agencias

Por qué este dinero cambia el panorama del Villarreal

En el fútbol actual, cerrar buenos traspasos no consiste solo en vender alto. También en negociar bien el futuro. Y eso es exactamente lo que hizo el consejedo delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, con Sorloth y Baena.

Las variables por rendimiento deportivo permiten que el club siga beneficiándose del crecimiento de sus exjugadores y del éxito del equipo comprador. En este caso, el Atlético de Madrid. Por eso, cada paso adelante de los rojiblancos en abril y mayo puede traducirse directamente en más dinero para el Submarino.

Álex Baena celebra un gol con el Atlético Madrid. / Alejandro Garcia / EFE

La situación deja una imagen muy clara: mientras el Atlético pelea por la Copa del Rey y por la Champions League, en La Cerámica también hay mucho en juego. No sobre el césped, pero sí en la caja.

Toda la familia grogueta, por tanto, a animar al Atleti... porque esta vez, cada título rojiblanco puede tener premio amarillo.