Los registros obtenidos por el Villarreal B en la segunda vuelta, clave para su reacción

El Villarreal B, que acabó la primera vuelta en décimo puesto y bastante alejado de los puestos de play-off de ascenso, está firmando una segunda vuelta sencillamente extraordinaria. Sumando los puntos logrados en lo que va de segunda vuelta el equipo de David Albelda ocuparía la segunda posición (26 puntos), únicamente superado por el líder Eldense (27). Con todo ello, los vila-realenses dependen de sí mismo para disputar la fase por ascender a Segunda División.

Esta temporada 2025/26 ha sido como una montaña rusa para el equipo de la Plana. Rozando el play-off, para deshincharse y rozar las plazas de descenso, pero reaccionando a tiempo para llegar a esta recta final del campeonato. Además, el Villarreal B es el tercer mejor visitante del grupo II, con 23 puntos, tras seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

La próxima cita

A todo ello, el filial amarillo jugará este domingo contra el Alcorcón en Santo Domingo, a partir de las 16.00 horas, un equipo que en esta segunda vuelta del campeonato también presenta unos grandes registros. Sería cuarto, con 21 puntos. Un rival para no fiarse en exceso.

Eneko Ortiz, lateral del filial amarillo que está completando una extraordinaria temporada. / Juan Francisco Roca

Para esa próxima cita el Villarreal B podrá recuperar al centrocampista Alassane Diatta, citado con el primer equipo el pasado fin de semana, pero perderá al central Lautaro, tras ver la quinta amarilla frente al Algeciras.