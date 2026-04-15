Sergi Cardona, el héroe de San Mamés, marca el camino del Villarreal: "No hay que distraerse, queremos ser terceros"

Está terminando su segunda temporada en el Villarreal CF y ya ha lucido el brazalete de capitán. Desde que llegara el pasado agosto del 2024 al Submarino, Sergi Cardona Bermúdez (Lloret de Mar, 08-07-1999) suma ya 72 partidos oficiales con la elástica grogueta, con 2 goles y 10 asistencias, convirtiéndose en uno de los laterales izquierdos de moda y de los más rentables del fútbol español.

El defensa gerundense fue uno de los héroes de la impactante victoria en San Mamés del pasado domingo ante el Athletic Club de Bilbao por 1-2, siendo el autor del primer tanto amarillo, un golazo al estilo Zinedine Zidane, batiendo de vaselina a Unai Simón.

El joven de 26 años atendió a Mediterráneo en las entrañas de La Catedral, explicando su gol, sus pensamientos cuando recibió el balón e hizo balance del presente y futuro inmediato del conjunto que dirige Marcelino García Toral.

Los jugadores del Villarreal celebran el primer gol en San Mamés marcado por Sergi Cardona ante el Athletic Club de Bilbao. / LUIS TEJIDO

Romper la mala dinámica

«La verdad es que nos fuimos muy contentos por haber roto la mala dinámica domicilio de la segunda vuelta. Es muy difícil sacar puntos de San Mamés y la victoria fue muy importante. El equipo venía con muchas ganas y ambición, y se notó haciendo un partidazo», dijo en un primer momento.

«Si te fijas en los partidos de LaLiga, a todos los equipos les cuesta mucho ganar. En la segunda vuelta no habíamos ganado fuera de casa. Insisto en que cuesta mucho ganar y fuera de casa, más, y encima lo hicimos en un partido como San Mamés. Entonces, tiene mucho mérito el triunfo logrado en Bilbao y así lo celebramos como tal. Veníamos de una mala racha y sabíamos qué había que hacer», añadió.

Sergi Cardona, defensa del Villarreal, atendió a 'Meditarráneo' en las entrañas de San Mamés. / Ismael Mateu

Explica cómo fue su gol

Sobre su golazo, Cardona explicó con sinceridad el momento: «Yo iba viendo la jugada desde lejos y pensé, como Tani (Oluwaseyi) me vea llego solo delante el portero. Lo que pasa es que, a veces, cuando más tiempo tienes para pensar, allí dentro del área, es peor. Como me quedó el control un poco alto y vi que Unai (Simón) salía a por mí, pues dije, la única posibilidad que tenía era picarla por arriba. Y salió bien».

Es más, reconoció que la acción «fue pura intuición. Recuerdo que me vino un flashback de hace unos años en el play-off con Las Palmas ante el Tenerife que me pasó una igual y me la sacaron en la línea. Esa vez no fue y esta, sí. Nada, cosas que te salen en el momento. Al final son décimas de segundo y afortunadamente fue gol».

Para Cardona fue especial marcar en San Mamés. «Siento mucho orgullo, la verdad. San Mamés es un campo en el que como futbolista disfrutas muchísimo, el gran ambiente que se respira en ese estadio y al final, poder marcar y ayudar al equipo en un partido así me hace sentir muy feliz», dijo.

A no distraerse

Fue curioso su punto de vista sobre el momento del equipo. «Este tramo de la temporada, la verdad, a mí no me gusta mucho. Porque la gente ya empieza con los números, con las cuentas... y al final eso te distrae de lo que debes hacer. El equipo está en una situación privilegiada, que nos hemos ganado. Somos terceros y tenemos una gran oportunidad para el club para volver a la Champions. El equipo siente que se lo merece y vamos a por todas», recalcó.

Cardona y Alfon, goleadores del Villarreal en San Mamés. / LUIS TEJIDO / EFE

Tiene claro Sergi Cardona que los amarillos deben enfocarse únicamente en su objetivo de cara a la próxima temporada, que es volver a la Champions League y quedar lo más arriba posible en LaLiga. «Queremos la tercera posición. No sabemos si lo lograremos, pero al final es ir partido a partido y no pensar en que estamos a tal distancia o que nos queda tal cosa... Todo eso es ruido que te distrae de lo que realmente debes hacer. Si competimos así, con esta ambición, estoy seguro que lo vamos a lograr», argumentó.

«Muchos de nosotros no nos hemos visto en una situación así, el estar terceros de LaLiga a estas alturas de la temporada. Tenemos esta oportunidad delante de nosotros y tenemos que intentar aprovecharla», finalizó el lateral amarillo, el héroe de San Mamés.