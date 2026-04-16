El emotivo adiós de Álex Baena a María Caamaño, fallecida por cáncer: “Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino”

La salmantina María Caamaño Múñez, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y conocida como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’ desde que levantó la última Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la Selección Española de Fútbol, ha fallecido en la mañana de este jueves a los 13 años a consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron con 7 años.

«Afición, hoy no es M4RIA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó viendo con su tata el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando», ha anunciado su familia en la cuenta oficial y pública de la niña en la red social Instagram.

La especial relación con el exjugador del Villarreal Álex Baena

El exjugador del Villarreal Álex Baena, desde hace varios años, había mostrado una gran afinidad hacia María, con la que había compartido numerosas fotos y mensajes de apoyo en redes sociales. De hecho, Baena hizo posible que María y su hermana accedieran a celebrar la Eurocopa en Madrid, dejando una de las imágenes más bonitas, con María levantando la Eurocopa y cantando las canciones junto a los jugadores.

El propio Baena ha sido uno de los más afectados y ha emitido un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram: "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti".

Premios a los valores humanos

María Caamaño recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación ‘La Sonrisa de María’, para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su «bondad, generosidad, fortaleza y empatía».

«Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas. Cuando un tumor no está investigado, tienes dos opciones, o esperas o intentas luchar para intentar que se avance», explicaba entonces su padre, Juan Caamaño.

El pesar del mundo de su amado fútbol

A las condolencias por la muerte de María se han sumado equipos del deporte que la niña amaba, el fútbol, tanto del que era aficionada, el Atlético de Madrid como la Selección Española Masculina, con la que celebró la Eurocopa en 2024 y cuyas imágenes ha querido recordar en un vídeo ya histórico.

«Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por la pérdida de nuestra joven aficionada M4RÍA y tranermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz. Seguiremos luchando, ganando y sonriendo. Cosmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz», ha escrito el Atlético en su cuenta de Twitter. La Selección ha publicado en esa misma red social: "Hoy el cielo suma una estrella más. Una muy brillante y muy hntigo y por ti, María. Por tu ejemplo y tu memoria. Descansa en paz, pequeña».