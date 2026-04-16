El impacto de Thiago Fernández en el Oviedo: ¿podrá o no jugar contra el Villarreal? Aquí la respuesta

El Villarreal tradicionalmente ha tenido un gran ojo en el mercado sudamericano. Marcos Senna, Luciano Vietto, Mateo Musacchio, Gonzalo Rodríguez, Diego Godín, entre otros futbolista, triunfaron de amarillo dando el salto a Europa en un ecosistema en el que explotaron sus virtudes.

En el fútbol actual, ante la elevada competencia de la Premier League y clubs muy poderosos económicamente, es más difícil todavía tener la oportunidad de captar a joyas. Y la dirección deportiva del Submarino tuvo la habilidad el pasado mercado de invierno de firmar a Thiago Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004), gratis en un movimiento inteligente tras finalizar su contrato en Velez Sarsfield, donde triunfó ganando la Liga Argentina en 2024. Sin embargo, una grave lesión de rodilla truncó su progresión y el Villarreal, en un fichaje de club, apostó por un jugador con unas enormes condiciones pero que llegó tras un año sin jugar.

Thiago Fernández, en el Carlos Tartiere después de vencer al Girona / Real Oviedo

Llegó, entrenó... y al Oviedo

El golosina, apodado así en Argentina, fue anunciado el 2 de enero y entrenó varias semanas con el primer equipo, pero a finales de mercado salió cedido al Oviedo en busca de tener más minutos en su primera experiencia en la Liga, ya que el Submarino optó por la llegada de Alfon Rodríguez para paliar la marcha de Solomon a la Fiorentina. Y vaya si está aprovechando su paso por el norte de España, ya que ha mostrado un gran nivel para llevar tanto tiempo lesionado, especialmente destapándose como un grandísimo asistente.

Sin cláusula del miedo

Es la pregunta que se hacen muchos aficionados tanto del Villarreal como del Oviedo. La respuesta es sí, ya que en el contrato de cesión estipulado, según ha podido confirmar Mediterráneo, no se instauró la famosa cláusula del miedo, ni tampoco tienen que abonar un precio para que pueda jugar, como si ocurrió con Etta Eyong. De este modo, Thiago afrontará un partido muy especial ante su equipo y buscará demostrar que puede ser un jugador muy útil en el Submarino de cara a la próxima temporada.

Sus grandes números

En una situación muy delicada, con el equipo colista y lejos de la salvación, Thiago ha sido una de las grandes noticias del equipo asturiano en la segunda vuelta, aportando frescura, desequilibrio, mucha garra y visión de juego en la zona de tres cuartos. En su debut en la máxima categoría el 31 de enero contra el Girona, fue clave para que el Oviedo rompiera una racha de 14 jornadas sin lograr la victoria. Bien, Thiago entró en el minuto 64 junto a Santi Cazorla y enseguida se ganó a la afición del Tartiere, muy necesitada de un jugador al que agarrarse.

Diez minutos más tarde, el argentino se coló en el área rival y tuvo la pausa para regalarle el gol a Ilyias cuando cualquier otro hubiera optado por disparar. Además, dejó una imagen luchando un balón en área propia, ganando el duelo y alentando a toda la grada.

En los siguientes cuatro encuentros entró de revulsivo pero no fue hasta el duelo contra el Espanyol, en su primera titularidad, cuando volvió a demostrar su gran golpeo, asistiendo a Reina en el 0-1. Una jornada más tarde, en la victoria ante el Valencia, firmó el tercer pase de gol, mientras que la cuarta en el 0-3 del pasado domingo ante el Celta de Vigo.

Aunque todavía se le resiste el gol, ha demostrado ese talento para generar en zona de tres cuartos, siendo un jugador indetectable y con una magnífico golpeo de balón. En una semana, Thiago vivirá un partido muy especial ante su equipo en el Tartiere.