El Villarreal sigue batiendo récords en Primera y la gran pregunta es: ¿superará los 77 puntos? ¡Vota!

Si alguien le hubieran dicho a principio de temporada, allá por agosto, cuando el Villarreal disputó precisamente su primer partido contra el Oviedo (próximo rival), que en la jornada 31 sumaría 61 puntos y ocuparía la tercera posición por delante del Atlético de Madrid, quizás muchos no lo creerían. Pero esta es la realidad de la brillante competición doméstica que está firmando el Submarino, con una primera vuelta para la historia y coqueteando hasta entrado enero con los candidatos al título.

Una fantástica trayectoria, que eso sí, ha contrastado con los varapalos de Copa del Rey y Champions League, donde no ha logrado tranferir ese gran nivel en Liga. De este modo, a siete jornadas del final, la Champions League está virtualmente sellada con una diferencia abismal sobre sus rivales directos a principio de curso como puedan ser el Betis, Athletic, Real Sociedad o Celta de Vigo.

Alfon Gonzalez of Villarreal CF celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on April 12, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 12/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

1.500 puntos en Primera División

En una Liga de récord, la victoria en San Mamés permitió al Submarino alcanzar los 1.500 puntos en Primera, lo que sitúa al equipo amarillo en la decimoquinta plaza de la clasificación histórica de la máxima categoría, tras 26 temporadas en la misma.

El Villarreal suma a día de hoy 981 partidos en Primera División, en los que ha sumado 415 victorias (1.245 puntos); 255 empates (255 puntos) y 311 derrotas. En total, ha disputado un total de 2.943 puntos, de los que han ganado el 50,9%.

El técnico que más puntos ha logrado al frente del Villarreal es el actual entrenador del equipo, Marcelino García Toral, que en sus dos etapas dirigiendo al equipo suma un total de 208 partidos disputados, en los que ha sido capaz de sumar un de 358 puntos. Además tiene a tiro los mil partidos en Primera División, un registro que alcanzará la próxima temporada, ya que acabará la actual con 988 encuentros.

¿Batirá el récord de 77 puntos?

Uno de los grandes retos, una vez confirme matemáticamente su puesto en Champions, es intentar batir el récord de puntos en Primera de 77 puntos, el año del subcampeonato en la 07/08. Para ello, en los 21 puntos restantes, el Villarreal debe sumar 17 puntos para superarlo y 16 para igualarlo. Para llegar a 77 debería ganar cinco y empatar otro, pudiendo perder uno, mientras que para alcanzar los 78 deberá ganar cinco y empatar dos o ganar seis y perder uno. En caso de ganarlo todo, sumaría 82, cifras de luchar por el campeonato en otras épocas.