La continuidad de Parejo en el Villarreal sigue en el aire: Los pros y contras de su renovación... ¿y tú que harías?

Se pueden contar con los dedos de una mano los futbolistas que aterrizan en un club después de la treintena y no solo rinden, sino que acaban dejando huella hasta convertirse en parte de su historia. En el Villarreal CF de los últimos años hay dos nombres que entran de lleno en esa categoría y, si se apura, hasta un tercero. Raúl Albiol, Dani Parejo y Étienne Capoue. Los tres fueron piezas capitales en el Submarino que conquistó la Europa League en 2021 y alcanzó las semifinales de la Champions un año después. Hablar de Parejo, por tanto, es hablar de uno de esos futbolistas diferentes, de los que trascienden el césped y dejan un impacto enorme tanto dentro como fuera del vestuario.

El madrileño sopló este jueves las velas de los 37 años en un momento especialmente simbólico. Su futuro en el Villarreal sigue en el aire y la pregunta ya sobrevuela el entorno amarillo: ¿continuará un año más de amarillo o se acerca otra despedida cargada de emoción, como la que se vivió el pasado curso con Raúl Albiol? El centrocampista finaliza contrato al término de la presente temporada y su continuidad dependerá de varios factores, tanto deportivos como estratégicos. En cualquier caso, la voluntad del futbolista siempre ha ido en la línea de seguir compitiendo mientras se prepara para dar el salto a los banquillos, un camino para el que incluso Marcelino ya deslizó que le augura un futuro prometedor.

La situación de Parejo, junto a la del técnico asturiano, aparece como uno de los grandes asuntos que deberá resolver la dirección del club de cara a la 26/27.

Parejo, en 2021 con la medalla de campeón de la Europa League con el Villarreal. / Adam Warzawa

Los pros de la renovación

Pese a su edad, Parejo ha demostrado tener algo que no todos los veteranos aceptan con naturalidad: la capacidad de entender y asumir un nuevo rol. Este curso ha perdido peso, pero aun así ha seguido siendo un recurso valioso, hasta el punto de consolidarse como el tercer centrocampista de la rotación amarilla, por delante incluso de un futbolista como Thomas Partey, cuyo aterrizaje no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba. Ni cerca.

Solo la solidez de la pareja formada por Gueye y Comesaña, más física e intensa, ha desplazado al internacional español a un segundo plano. Aun así, el equipo ha echado de menos en muchos momentos precisamente lo que mejor ofrece Parejo: pausa, lectura, criterio con balón y capacidad para ordenar el juego. Y esta Liga ha participado en 25 de los 31 encuentros, pero solo 12 como titular. Dicho esto, en las victorias en La Cerámica ante Athletic, Valencia, Espanyol o incluso en la derrota ante el Barcelona mostró un gran nivel.

Los galones dentro del vestuario es otro de los baluartes del capitán, encargado de realizar las charlas motivacionales en la piña previa, demostrando su capacidad de liderazgo, así como ser un ejemplo para los jóvenes que empujan desde atrás. Otra de las virtudes es que apenas ha tenido lesiones durante la carrera y siempre está disponible, asegurando hace un poco más de un año en una entrevista a Mediterráneo que le gustaría jugar hasta los 40 años.

Dani Parejo, capitán del Villarreal, durante su comparecencia en el Limassol Arena. / Ismael Mateu

Los contras de la renovación

Pero no todo juega a favor de su continuidad. El relevo generacional llama a la puerta con fuerza y en la cantera vienen apretando nombres como Dani Requena, Carlos Maciá o Alassane Diatta, perfiles que reclaman espacio y podrían ocupar ese rol de cuarto centrocampista. Una posición en la que se avecinan grandes cambios y el único que parece seguro que continuará es Santi Comesaña.

También está el factor puramente competitivo. Aunque fue titular entre las jornadas 15 y 24 la última vez que partió de inicio fue en la derrota ante el Getafe el 14 de febrero, pero desde entonces solo ha jugado 41 minutos en los últimos ocho partidos. Por otro lado, es un jugador que está muy ligado a Marcelino, por lo que si el asturiano no continúa, parece ser que tendrá más complicado seguir. El Villarreal, ante una decisión de mucho peso:renovar o no al cerebro del último lustro.