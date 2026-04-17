Fernando Roig marca el camino del Villarreal la próxima temporada: “Hay que volver a la política de cantera"

En 2027, Fernando Roig cumplirá 30 años al frente del Villarreal CF. Tres décadas en las que el club ha experimentado una transformación extraordinaria, hasta consolidarse en la élite del fútbol español y conquistar, incluso, un título europeo. En una entrevista concedida a Radio Vila-real en la presentación de la Fiesta de la Afición en la Peña Celtic Submarí, el máximo dirigente del Submarino repasó con calma y profundidad la actualidad de la entidad, valoró de forma muy positiva el rendimiento del equipo en Liga, lamentó las decepciones vividas tanto en la Champions League como en la Copa del Rey y abordó también la situación de Marcelino. Sin embargo, por encima de cualquier otro asunto, Roig dejó un mensaje claro de cara al futuro inmediato del club: el Villarreal deberá reforzar su apuesta por la cantera como base deportiva y también como vía para sostener el proyecto.

Su valoración de la temporada

Sobre el momento del equipo, Roig hizo una valoración positiva del curso en Liga, aunque sin esconder su decepción en otras competiciones: “Al equipo lo veo muy bien. Vamos terceros en la Liga y creo que es una gran temporada. La Champions no ha estado bien y la Copa también, regular-mal”.

Sobre la situación de Marcelino

Preguntado por Marcelino, el presidente dejó claro que no habrá una decisión inmediata: “Hemos quedado en darnos tiempo, acabar la temporada y hablar. De momento estamos bien. Vamos terceros y tenemos 61 puntos en la jornada 31, ya casi es una media de dos puntos. Creo que hemos hecho una grandísima temporada y esperemos conseguir el objetivo de los cuatro primeros y optar al tercer puesto”. Y sobre si cree que continuará delegó en Negueroles: “Eso es una decisión que se tomará. El consejero delegado es el que ha tenido conversaciones y es más trabajo de él que mío”.

También reflexionó sobre la rapidez con la que hoy se juzga todo en el fútbol: “La vida cada vez es más rápida. Los medios de comunicación, todo va más rápido, pero todo lleva su tiempo y hay que saber esperar los tiempos adecuados”. En esa misma línea, recurrió a una frase muy gráfica para pedir prudencia: “Creo que el 2 va detrás del 1 y delante del 3. Hay que ir poco a poco”.

Marcelino durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

El futuro pasa por la cantera

Donde Roig se mostró más contundente fue al abordar el futuro modelo del Villarreal: “Nosotros tenemos que volver a una política de jugadores de la cantera. Tenemos grandísimos jugadores en Segunda, Primera RFEF... Hay que volver a la política de cantera”, afirmó el presidente, convencido de que el talento ya está dentro de la propia estructura del club. En esa misma línea, reforzó su mensaje con una idea rotunda: “No hay otra. Hay que apostar por los Macià, los Pau. Están ahí y hay que subirlos y jugar con esos jugadores. Si no hacemos eso, es insostenible. Creemos en la cantera, vamos a poner a gente de la cantera. El entrenador tiene que creer en eso”. Roig también reclamó un mayor respaldo del entorno hacia el filial y lamentó la escasa presencia de aficionados en la Ciudad Deportiva: “Hay que ver a los jugadores del Villarreal B. Voy a la Ciudad Deportiva y no se llena la tribuna. Hay que ir a verlos y apoyarlos. . Creemos en la cantera, vamos a poner a gente de la cantera. El entrenador tiene que creer en eso".

Carlos Maciá, mediocentro del B. / Juan Francisco Roca

Mucho valor a lo conseguido

En cuanto al gran objetivo del curso, Roig insistió en que el Villarreal debe sellar cuanto antes su regreso a la máxima competición continental: “Si fuera al revés diría que es imposible. Nos faltan matemáticamente algunos puntos. El objetivo claro es jugar la Champions. Se dice rápido y parece que se juega de cualquier forma, pero es muy complicado y jugar dos seguidas no es nada fácil. Hay que mirar qué equipos están abajo y de qué manera”. Y reivindicó todo lo conseguido por la entidad en Europa: “Estar en Champions... ¿cuántos han ganado una Copa de Europa? Siete. Pues uno es el Villarreal. Lo que hemos conseguido es muy difícil”.

Hándicaps en tickets y la tributación fiscal valenciana

Por otro lado, avanzó la subida de los abonos de cara a la próxima temporada. “Los abonos para el año que viene se aumentarán porque, si comparamos números con Real Sociedad, Betis o Athletic, estamos al 10 por ciento de lo que tienen esos equipos”. Después explicó el porqué de esa diferencia: “Nosotros tenemos un hándicap de socios porque las entradas son económicas y el aforo son 20.000. Ellos tienen un ticket superior. Lo que tiene que hacer el consejero delegado es hacer malabares”. Y resumió la situación económica con una frase muy clara: “¿Qué hemos conseguido estos años? Equilibrar. Pero si no hay venta, no hay equilibrio”.

El máximo accionista también puso el foco en otro hándicap: “Somos el cuarto presupuesto de la Liga y el hándicap de impuestos es que un equipo de la Comunitat Valenciana paga un 9 o 10 por ciento más que un equipo de Madrid o del País Vasco”. En esa línea, remarcó: “El IRPF en la Comunitat Valenciana es altísimo. Estamos al 54 y en Madrid es el 45. Es un diferencial de 9 puntos. Esos son hándicaps de que tenemos en una ciudad de 54.000 habitantes”. Y, con su estilo habitual, lo resumió así: “Para mantener esto hay que hacer una buena gestión, que es lo que estamos haciendo”.

En clave presupuestaria

Por último, clave presupuestaria, dejó otra reflexión importante de cara al próximo ejercicio: “El presupuesto del año pasado será menor que el de este año”. Y, al mismo tiempo, quiso subrayar el componente sentimental de su vínculo con el Villarreal: “Yo tengo empresas para ganar dinero; esto es sentimiento”.