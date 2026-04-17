Los mejores jugadores de Pilota Valenciana se citan en el X Trofeu Villarreal: Descubre fechas, participantes...

El Villarreal CF y la Federación de Pilota Valenciana celebraron ayer la presentación del Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana, que vuelve al Trinquet Municipal Salvador Sagols para vivir su décima edición. Un aniversario muy especial que conmemora la firme apuesta del club amarillo por acercar a sus aficionados el deporte autóctono de nuestra tierra.

Las semifinales se jugarán el viernes 24 de abril. A las 17.00 horas, comenzará la primera de las partidas, que enfrentará a la pareja formada por J. Salvador y Nacho contra Diego, Conillet y Monrabal. Será a partir de las 18.30 horas cuando Marc, Gimeno y Bueno se verán las caras contra Puchol II, Javi y Carlos.

¿Cuándo serán las finales?

El desenlace del torneo se celebrará el siguiente viernes 1 de mayo. La partida por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 17.00 horas y, a continuación, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la gran final entre los dos equipos ganadores de semifinales, que competirán por proclamarse campeones de la décima edición del torneo.

El acto de presentación, albergado en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, estuvo liderado por el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el regidor d’Esports de Vila-real, Xus Madrigal; y la responsable del programa Endavant, Paloma Masó. Además, contó con la asistencia de los pilotaris participantes en el torneo, así como los futbolistas del primer equipo del Villarreal CF Alfonso Pedraza y Pape Gueye, que se acercaron a promocionar el evento e interesarse por la actualidad del deporte autóctono. De hecho, el propio Pedraza apuntó «que es muy positivo apoyar este tipo de torneos autóctonos».

Foto grupal tras la presentación. / VILLARREAL CF

Una cita tradicional

El Trofeu de Pilota Valenciana, organizado por la Federació de Pilota Valenciana, en colaboración con el Villarreal, se ha convertido en estos diez años de trayectoria en una de las competiciones ineludibles del calendario del deporte autóctono. Es uno de los ocho torneos que forman parte del programa Endavant Esports, vertical del proyecto de RSC y sostenibilidad del club, dirigido al impulso y fomento del deporte provincial.