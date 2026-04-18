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La Fiesta de la Afición del Villarreal vuelve por con una novedad: ¿dónde y cuándo se celebra este año?

Presentación oficial en la penya Celtic Submarí con la presencia del presidente Fernando Roig y el consejero delegado Roig Negueroles

Fernando Roig Negueroles y Fernando Roig en la penya Celtic Submarí en la presentación de la Fiesta de la Afición.

Fernando Roig Negueroles y Fernando Roig en la penya Celtic Submarí en la presentación de la Fiesta de la Afición. / VILLARREAL CF

Aitor Aguirre

Vila-real

La Fiesta de la Afición del Villarreal CF volverá a celebrarse por todo lo alto con su cuarta edición, consolidada ya como una de las citas más esperadas por el entorno groguet tras el éxito cosechado en los últimos años.

El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar el sábado 13 de junio a partir de las 17.30 horas y, como principal novedad, cambiará de ubicación de forma excepcional para trasladarse a la Plaza del Estadio de la Cerámica debido a las obras que se están llevando a cabo en el recinto amarillo. De este modo, los aficionados podrán seguir disfrutando de una jornada especialmente pensada para ellos en un entorno igualmente emblemático.

Uno de los grandes atractivos será la XIII Cursa Solidària Celtic Submarí Memorial José Manuel Llaneza, con salida y meta en la calle Ermita, frente al Estadio de la Cerámica. La marcha individual contará con un recorrido de 2,5 kilómetros y estará abierta a cualquier persona con un precio de inscripción de 7 euros por participante.

Se trata de una prueba no competitiva que arrancará a las 19.00 horas. Por su parte, la carrera por parejas tendrá una distancia de 6 kilómetros y discurrirá por un circuito mixto de asfalto y caminos de tierra por Vila-real.

En esta modalidad podrán participar mayores de 14 años —nacidos hasta 2012— y estará disponible en tres categorías: pareja masculina, femenina y mixta.

Música en directo para animar la jornada

La música en vivo volverá a ser protagonista de la velada. El Villarreal CF instalará en la propia Plaza del Estadio de la Cerámica un escenario en el que actuarán los grupos Roble, Los Dalton y La Pop.era.

El primero en actuar será Roble, ganador de la sexta edición del Groc Talent; el concurso de música organizado por el Villarreal CF en colaboración con el SanSan Festival. El artista de Ontinyent, a partir de las 19.10 horas, amenizará la velada. Los Dalton y La Pop.era pondrán ritmo a la noche a partir de las 21.15 horas.

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Además, durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de zonas de restauración con comida y bebida, cuya recaudación también irá destinada a apoyar a ASPANION.

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