La previa | El Villarreal B quiere consolidar su plaza de ‘play-off’ en el campo del Alcorcón

El Villarreal B, en plena racha de buenos resultados, buscará frente al Alcorcón en el Estadio Santo Domingo (16.00 horas) sumar tres puntos para consolidar un poco más la plaza de ‘play-off’ de ascenso que ocupa en estos momentos. Le mide a un rival, el alfarero, que apura sus opciones de asaltar estas plazas. Así que será un partido a cara de perro que dirigirá el colegiado malagueño Abraham Domínguez Cervantes.

Leo Salazar (peto rojo) ya está listo para ser alineado por le técnico David Albelda. / Juan Francisco Roca

Dos triunfos consecutivos acumula el equipo de David Albelda que podría lograr en el feudo del Alcorcón algo que no ha hecho aún en el presente campeonato: ganar tres encuentros consecutivos. Como local el equipo de la Comunidad de Madrid anda bastante bien porque sólo ha perdido dos encuentros y fueron contra el Sabadell y el Atlético Madrileño, y de eso hace ya bastante tiempo.

Para afrontar este partido, el Villarreal B recupera al mediocentro nigeriano Alassane Diatta, que se perdió el último partido por estar citado con el primer equipo, mientras que serán baja el central argentino Lautaro, sancionado, y por lesión se perderá el encuentro tanto Facundo Viveros como Barry. El Alcorcón pierde a Mariano Carmona y a Esteban Aparicio, ambos sancionados.

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Jean Yves, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Macia; Nizar, Albert García, Gaitán; y Enttienne Eto’o.