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El Atlético de Madrid pierde la Copa y el Villarreal no recibirá un millón de euros... ¡pero aún puede recibir 5 en Champions!

Los de Simeone caen ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis... y perjudica a las arcas del Submarino

Atletico Madrid's Alex Baena runs with the ball next to Real Madrid's Raul Asencio during the Spanish Super Cup semifinal soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Thursday, Jan. 8, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN

Atletico Madrid's Alex Baena runs with the ball next to Real Madrid's Raul Asencio during the Spanish Super Cup semifinal soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Thursday, Jan. 8, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Aitor Aguirre

Vila-real

Las famosas variables están dando que hablar durante los últimos días. El Atlético de Madrid perdió en penaltis la Copa del Rey a la Real Sociedad y no deberá pagar un millón más al Villarreal en los acuerdos de traspasos que tuvo por Alexander Sorloth (hace dos temporada) y Álex Baena (la pasada campaña). Hay que destacar que ya tenía más de cinco millones asegurados por acceder a la final de la Copa y alcanzar las semifinales de Champions.

MADRID, 24/02/2026.-El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra su gol contra el Brujas, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas, este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Sergio Pérez

MADRID, 24/02/2026.-El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra su gol contra el Brujas, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas, este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

Cuánto ingresó el Villarreal por Sorloth y Álex Baena

Las dos operaciones ya fueron muy importantes de salida para el Villarreal. En el caso de Sorloth, la entidad amarilla cerró su traspaso al Atlético por 32 millones de euros fijos, además de distintas variables. En el de Baena, el acuerdo alcanzó los 42 millones fijos, con bonus adicionales que podían elevar todavía más la cantidad final.

Es decir, el Villarreal no solo vendió bien a dos futbolistas de enorme peso en su proyecto. También dejó abiertas puertas para seguir cobrando en función del rendimiento posterior de ambos en el Atlético, una política que suele aplicar en la mayoría de operaciones de compraventa el el consejedo delegado de la entidad groguetaFernando Roig Negueroles.

Pero esto no queda aquí, ya que el Villarreal podría ingresar hasta cinco milloenes más, en función del desempeño en las semis de Champions ante el Arsenal. Si los rojiblancos pasan a la final, serán dos millones más para las arcas del club. Si la ganan, otros tres.

Noticias relacionadas y más

El desglose es el siguiente:

  • Un millón de euros si gana la Copa del Rey.
  • Dos millones de euros si se clasifica para la final de la Champions League.
  • Tres millones de euros si conquista la Champions.

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