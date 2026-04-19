El Atlético de Madrid pierde la Copa y el Villarreal no recibirá un millón de euros... ¡pero aún puede recibir 5 en Champions!

Las famosas variables están dando que hablar durante los últimos días. El Atlético de Madrid perdió en penaltis la Copa del Rey a la Real Sociedad y no deberá pagar un millón más al Villarreal en los acuerdos de traspasos que tuvo por Alexander Sorloth (hace dos temporada) y Álex Baena (la pasada campaña). Hay que destacar que ya tenía más de cinco millones asegurados por acceder a la final de la Copa y alcanzar las semifinales de Champions.

MADRID, 24/02/2026.-El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra su gol contra el Brujas, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas, este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

Cuánto ingresó el Villarreal por Sorloth y Álex Baena

Las dos operaciones ya fueron muy importantes de salida para el Villarreal. En el caso de Sorloth, la entidad amarilla cerró su traspaso al Atlético por 32 millones de euros fijos, además de distintas variables. En el de Baena, el acuerdo alcanzó los 42 millones fijos, con bonus adicionales que podían elevar todavía más la cantidad final.

Es decir, el Villarreal no solo vendió bien a dos futbolistas de enorme peso en su proyecto. También dejó abiertas puertas para seguir cobrando en función del rendimiento posterior de ambos en el Atlético, una política que suele aplicar en la mayoría de operaciones de compraventa el el consejedo delegado de la entidad grogueta, Fernando Roig Negueroles.

Pero esto no queda aquí, ya que el Villarreal podría ingresar hasta cinco milloenes más, en función del desempeño en las semis de Champions ante el Arsenal. Si los rojiblancos pasan a la final, serán dos millones más para las arcas del club. Si la ganan, otros tres.

El desglose es el siguiente: